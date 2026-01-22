Sisu 2026: notas de corte dos 10 principais cursos na 3ª parcial

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sisu 2026: veja as notas de corte dos 10 principais cursos na 3ª parcial

Medicina, Direito, Saúde e Tecnologia lideram a concorrência no terceiro dia parcial do Sisu 2026, divulgado nesta quinta-feira, 22
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até o dia 23 de janeiro, exclusivamente pelo portal Acesso Único. O processo é gratuito e utiliza as notas do Enem de 2023, 2024 ou 2025, desde que o candidato não tenha zerado a redação.

Nesta edição, o Sisu oferece 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas de ensino superior espalhadas por todas as regiões do Brasil. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro.

No terceiro dia de inscrições, nesta quinta-feira, 22, as notas de corte parciais já indicam forte disputa, especialmente em cursos tradicionais e de alta demanda.

A seguir, confira as notas de corte, por curso, registradas até o momento.

Veja as notas de corte dos 10 principais cursos

Medicina

Considerado o curso mais concorrido do Brasil, Medicina mantém notas acima dos 800 pontos em diversas instituições. A maior nota parcial registrada até agora segue sendo no Ceará.

  • Medicina — Unilab (Baturité, CE): 861,19
  • Medicina — UFRJ (Rio de Janeiro, RJ): 832,27
  • Medicina — UFSC (Florianópolis, SC): 830,42
  • Medicina — UFMG (Bela Horizonte, MG): 818,80
  • Medicina — UFPR (Curitiba, PR): 817,68

Direito

O curso de Direito aparece entre os que reúnem maior número de inscritos, com notas elevadas principalmente em universidades federais tradicionais.

  • Direito — Unifesp (Osasco, SP): 794,57
  • Direito — UFG (Goiânia, GO): 793,82
  • Direito — UFRJ (Rio de Janeiro, RJ): 784,50
  • Direito — UFC (Fortaleza, CE): 778,64
  • Direito — Ufes (Vitória, ES): 753,04

Administração

Mesmo figurando entre os cursos com maior oferta de vagas no Sisu 2026, Administração registra notas elevadas nas principais universidades.

  • Administração — Unifesp (Osasco, SP): 764,91
  • Administração — IF GOIANO (Goiânia, GO: 742,78
  • Administração — UFMG (Belo Horizonte, MG): 734,22
  • Administração — UFG (Goiânia, GO): 720,01 
  • Administração — UFSC (Florianópolis, SC): 714,99

Psicologia

Com grande procura nacional, Psicologia apresenta notas altas, especialmente no Sudeste e no Sul do país.

  • Psicologia — UFRGS (Porto Alegre, RS): 790,62
  • Psicologia — UFMG (Belo Horizonte, MG): 769,12
  • Psicologia — Unifesp (Osasco, SP): 765,27
  • Psicologia — UFC (Fortaleza, CE): 752,42
  • Psicologia — UFPB (João Pessoa, PB): 730,94

Enfermagem

A graduação em Enfermagem aparece entre as mais concorridas do Sisu, impulsionada pela relevância profissional e pela ampla oferta no SUS.

  • Enfermagem — Unifesp Osasco, SP): 754,56
  • Enfermagem — UFSC (Florianópolis, SC): 749,13
  • Enfermagem — UFC (Fortaleza, CE): 736,10
  • Enfermagem — UFS (São Cristóvão, SE): 726,75
  • Enfermagem — UFMG (Belo Horizonte, MG): 721,78

Ciência da Computação

A área de Tecnologia da Informação segue em alta no Sisu 2026, com notas competitivas em universidades federais.

  • Ciência da Computação — UFSC (Florianópolis, SC): 811,89 
  • Ciência da Computação — UFG (Goiânia, GO): 808,61
  • Ciência da Computação — UFSCar (São Paulo, SP): 798,75
  • Ciência da Computação — UFC (Fortaleza): 774,82
  • Ciência da Computação — UFRJ 9Rio de Janeiro (RJ): 750,24

Engenharia Civil

O curso de Engenharia Civil aparece novamente entre os mais concorridos, com notas elevadas em diferentes regiões do país.

  • Engenharia Civil — UFSCar (São Paulo, SP): 767,27
  • Engenharia Civil — UFRJ (Rio de Janeiro, RJ): 762,72
  • Engenharia Civil — UFMA (São Luís, MA): 745,96
  • Engenharia Civil — UFSC (Florianópolis, SC): 741,20
  • Engenharia Civil — UFMG (Belo Horizonte, MG): 740,64

Pedagogia

Apesar de ser o curso com maior oferta no Sisu 2026, Pedagogia também apresenta notas expressivas em universidades federais.

  • Pedagogia — UFRJ (Rio Janeiro, RJ): 746,99
  • Pedagogia — Unifesp (Osasco, SP): 682,28
  • Pedagogia — UFG (Goiânia, GO):681,04
  • Pedagogia — UFC (Fortaleza, CE): 670,94
  • Pedagogia — UFPE (Recife, PE): 658,14

Jornalismo

Além dos cursos tradicionais, Jornalismo aparece com notas elevadas no terceiro dia parcial do Sisu 2026.

  • Jornalismo — UFRJ (Rio de Janeiro, RJ): 766,20
  • Jornalismo — UFSC (Florianópolis, SC): 764,92
  • Jornalismo — UFMG (Belo Horizonte, MG): 757,80
  • Jornalismo — UFG (Goiânia, GO): 723,42
  • Jornalismo — UFC (Fortaleza, CE): 702,66

Arquitetura e Urbanismo

Arquitetura e Urbanismo aparece com notas acima de 700 no terceiro dia parcial do Sisu 2026.

  • Arquitetura e Urbanismo — UFSC (Florianópolis, SC): 771,76
  • Arquitetura e Urbanismo — Unifesp (Osasco, SP): 768,51
  • Arquitetura e Urbanismo — UFMG (Belo Horizonte, MG): 767,28
  • Arquitetura e Urbanismo — UFRJ (Rio de Janeiro, RJ): 752,11
  • Arquitetura e Urbanismo — UFC (Fortaleza, CE): 729,38

