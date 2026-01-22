Sisu 2026: notas de corte dos 10 principais cursos na 3ª parcial

Na 3ª parcial do Sisu 2026, as nota de corte dos cursos mais concorridos variam entre 670 e 860 / Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até o dia 23 de janeiro, exclusivamente pelo portal Acesso Único. O processo é gratuito e utiliza as notas do Enem de 2023, 2024 ou 2025, desde que o candidato não tenha zerado a redação. Nesta edição, o Sisu oferece 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas de ensino superior espalhadas por todas as regiões do Brasil. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro.

No terceiro dia de inscrições, nesta quinta-feira, 22, as notas de corte parciais já indicam forte disputa, especialmente em cursos tradicionais e de alta demanda.

Direito O curso de Direito aparece entre os que reúnem maior número de inscritos, com notas elevadas principalmente em universidades federais tradicionais. Direito — Unifesp (Osasco, SP): 794,57



Direito — UFG (Goiânia, GO): 793,82



Direito — UFRJ (Rio de Janeiro, RJ): 784,50



Direito — UFC (Fortaleza, CE): 778,64



Direito — Ufes (Vitória, ES): 753,04 Administração Mesmo figurando entre os cursos com maior oferta de vagas no Sisu 2026, Administração registra notas elevadas nas principais universidades. Administração — Unifesp (Osasco, SP): 764,91

Administração — IF GOIANO (Goiânia, GO: 742,78



Administração — UFMG (Belo Horizonte, MG): 734,22



Administração — UFG (Goiânia, GO): 720,01



Administração — UFSC (Florianópolis, SC): 714,99

Psicologia Com grande procura nacional, Psicologia apresenta notas altas, especialmente no Sudeste e no Sul do país. Psicologia — UFRGS (Porto Alegre, RS): 790,62



Psicologia — UFMG (Belo Horizonte, MG): 769,12



Psicologia — Unifesp (Osasco, SP): 765,27



Psicologia — UFC (Fortaleza, CE): 752,42



Psicologia — UFPB (João Pessoa, PB): 730,94 Enfermagem A graduação em Enfermagem aparece entre as mais concorridas do Sisu, impulsionada pela relevância profissional e pela ampla oferta no SUS. Enfermagem — Unifesp Osasco, SP): 754,56



Enfermagem — UFSC (Florianópolis, SC): 749,13



Enfermagem — UFC (Fortaleza, CE): 736,10



Enfermagem — UFS (São Cristóvão, SE): 726,75



