99 cursos de Medicina recebem sanções do MEC; veja quais são

Os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) foram divulgados nesta segunda-feira, 19, pelo Ministério da Educação (MEC). A prova, realizada em 19 de outubro de 2025, avaliou 351 cursos e destes, 107 (30%) tiveram desempenho insatisfatório, com menos de 60% dos alunos dessas instituições considerados proficientes. 340 dos cursos analisados são regulados pelo MEC, e 99 deles serão sancionados.

No total, 75% dos 89.024 inscritos para a prova em 2025 alcançaram a nota mínima aceitável, mas 99 foram avaliados com notas 1 e 2.

No Ceará, dentre os cinco cursos avaliados, apenas um receberá sanções. Veja quais são.

Quais as sanções aplicadas pelo MEC para os cursos de medicina? Para os cursos que serão sancionados, o MEC irá instaurar processos administrativos para supervisão e impor medidas cautelares. Outras medidas a serem implementadas podem ser: