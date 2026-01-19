99 cursos de Medicina recebem sanções do MEC; veja quais são

99 cursos de Medicina recebem sanções do MEC; veja quais sãoResultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica aponta cursos que não tiveram resultados satisfatórios e serão sancionados; veja quais
Os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) foram divulgados nesta segunda-feira, 19, pelo Ministério da Educação (MEC).
A prova, realizada em 19 de outubro de 2025, avaliou 351 cursos e destes, 107 (30%) tiveram desempenho insatisfatório, com menos de 60% dos alunos dessas instituições considerados proficientes. 340 dos cursos analisados são regulados pelo MEC, e 99 deles serão sancionados.
No total, 75% dos 89.024 inscritos para a prova em 2025 alcançaram a nota mínima aceitável, mas 99 foram avaliados com notas 1 e 2.
No Ceará, dentre os cinco cursos avaliados, apenas um receberá sanções. Veja quais são.
Quais as sanções aplicadas pelo MEC para os cursos de medicina?
Para os cursos que serão sancionados, o MEC irá instaurar processos administrativos para supervisão e impor medidas cautelares.
Outras medidas a serem implementadas podem ser:
- proibição do aumento do número de vagas;
- redução de vagas no curso;
- suspensão do vestibular;
- suspensão do programa do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Veja as instituições de Ensino Superior que tiveram notas 1 e 2 no Enamed e que serão sancionadas pelo MEC:
Região Nordeste
- Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) - João Pessoa (PB) - Nota 2;
- Universidade Federal do Maranhão (UFMA) - Pinheiro (MA) - Nota 2;
- Universidade Ceuma (Uniceuma) - São Luís (MA) - Nota 2;
- Universidade Ceuma (Uniceuma) - Imperatriz (MA) - Nota 2;
- Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (Uninassau) - Barreiras (BA) - Nota 2;
- Centro Universitário Facisa (Unifacisa) - Campina Grande (PB) - Nota 2;
- Centro Universitário Zarns - Salvador - Salvador (BA) - Nota 2;
- Centro Universitário Unime (Unime) - Lauro de Freitas(BA) - Nota 2;
- Faculdade de Medicina Nova Esperança (Famene) - João Pessoa (PB) - Nota 2;
- Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (Afya Paraíba) - João Pessoa (PB) - Nota 2;
- Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (Unesulbahia) - Eunápolis (BA) - Nota 2;
- Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró (Facene/RN) - Mossoró (RN) - Nota 2;
- Faculdade de Medicina de Olinda (FMO) - Olinda (PE) - Nota 2;
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista (Afya FCM VIC) - Vitória da Conquista (BA) - Nota 2;
- Afya Faculdade de Parnaíba (Afya Parnaíba) - Parnaíba (PI) - Nota 2;
- Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) - Teixeira de Freitas (BA) - Nota 2;
- Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis - Eunápolis (BA) - Nota 2;
- Faculdade Estácio de Alagoinhas - Alagoinhas (BA) - Nota 2;
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna (Afya Itabuna) - Itabuna (BA) - Nota 2;
- Faculdade AGES de Medicina - Jacobina (BA) - Nota 2;
- Faculdade Estácio de Juazeiro - Juazeiro (BA) - Nota 2;
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes - Jaboatão dos Guararapes (PE) - Nota 2;
- Faculdade AGES de Medicina de Irecê - Irecê (BA) - Nota 2;
- Faculdade Estácio de Canindé - Canindé (CE) - Nota 2;
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês - Santa Inês (MA) - Nota 2.
Região Norte
- Universidade Federal do Pará (UFPA) - Altamira (PA) - Nota 1;
- Universidade de Nilton Lins - (Uniniltonlins) - Manaus (AM) - Nota 2;
- Universidade de Gurupi (UnirG) - Gurupi (TO) - Nota 2;
- Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca) - Porto Velho (RO) - Nota 2;
- Afya Centro Universitário de Porto Velho (Afya Porto Velho) - Porto Velho (RO) - Nota 2;
- Faculdade Metropolitana (Unnesa) - Porto Velho (RO) - Nota 1;
- Centro Universitário Uninorte - Rio Branco (AC) - Nota 1;
- Centro Universitário CEUNI - FAMETRO - Manaus (AM) - Nota 1;
- Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) - Belém (PA) - Nota 2;
- Afya Centro Universitário de Araguaína (Afya Araguaína) - Araguaína (TO) - Nota 2;
- Universidade Estadual de Roraima (UERR) - Boa Vista (RR) - Nota 2;
- Afya Faculdade de Porto Nacional (Afya Porto Nacional) - Porto Nacional (TO) - Nota 2;
- Faculdade Uninassau Vilhena - Vilhena (RO) - Nota 2;
- Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá (Afya Marabá) - Marabá (PA) - Nota 2.
Região Centro-Oeste
- Universidade Anhanguera - Campo Grande (MS) - Nota 2;
- Universidade de Cuiabá (UNIC) - Cuiabá (MT) - Nota 2;
- Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado) - Goiatuba (GO) - Nota 1;
- Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan) - Aparecida de Goiânia (GO) - Nota 1;
- Centro Universitário Estácio do Pantanal (Unipantanal) - Cáceres (MT) - Nota 1;
- Universidade de Rio Verde (FESURV) - Goianésia (GO) - Nota 1;
- Universidade de Rio Verde (FESURV) - Formosa (GO) - Nota 1;
- Universidade de Rio Verde (FESURV) - Aparecida de Goiânia (GO) - Nota 2;
- Universidade de Rio Verde (FESURV) - Rio Verde (GO) - Nota 2;
- Faculdade Morgana Potrich (FAMP) - Mineiros (GO) - Nota 2;
- Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) - Trindade (GO) - Nota 2;
- Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) - Mineiros (GO) - Nota 2;
- Faculdade Zarns - Itumbiara - Itumbiara (GO) - Nota 1;
- Faculdade UNICESUMAR de Corumbá - Corumbá (MS) - 2.
Região Sudeste
- Faculdade de Filosofia Ciência e Letras de Penápolis (Fapipe) - Penápolis (SP) - Nota 2;
- Universidade Estácio de Sá (Unesa) - Angra dos Reis (RJ) - Nota 1;
- Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) - Guarujá (SP) - Nota 2;
- Universidade Nove de Julho (Uninove) - São Bernardo do Campo (SP) - Nota 2;
- Universidade Nove de Julho (Uninove) - Osasco (SP) - Nota 2;
- Universidade Brasil (UB) - Fernandópolis (SP) - Nota 1;
- Universidade Iguaçu (Unig) - Nova Iguaçu (RJ) - Nota 2;
- Universidade Iguaçu (Unig) - Itaperuna (RJ) - Nota 2;
- Universidade Santo Amaro (Unisa) - São Paulo (SP) - Nota 2;
- Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) - São Paulo (SP) - Nota 2.
- Universidade de Marília (Unimar) - Marília (SP) - Nota 2;
- Faculdade Santa Marcelina (FASM) - São Paulo (SP) - Nota 2;
- Universidade Anhembi Morumbi (UAM) - Piracicaba (SP) - Nota 2;
- Universidade Anhembi Morumbi (UAM) - São Paulo (SP) - Nota 2;
- Universidade Anhembi Morumbi (UAM) - São José dos Campos (SP) - Nota 2;
- Afya Universidade Unigranrio (Unigranrio) - Rio de Janeiro (RJ) - Nota 2;
- Afya Universidade Unigranrio (Unigranrio) - Duque de Caxias (RJ) - Nota 2;
- Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) - Teresópolis (RJ) - Nota 2;
- Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa) - Volta Redonda (RJ) - Nota 2;
- Faculdade de Medicina de Campos (FMC) - Campos dos Goytacazes (RJ) - Nota 2;
- Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) - Mogi das Cruzes (SP) - Nota 1;
- Universidade de Taubaté (Unitau) - Taubaté (SP) - Nota 2;
- União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago) - São José do Rio Preto (SP) - Nota 1;
- Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto (Estácio Ribeirão Preto) - Ribeirão Preto (SP) - Nota 2;
- Centro Universitário de Adamantina (FAI) - Adamantina (SP) - Nota 1;
- Centro Universitário das Américas (CAM) - São Paulo (SP) - Nota 1;
- Centro Universitário de Santa Fé do Sul (Unifunec) - Santa Fé do Sul (SP) - Nota 2;
- Faculdades de Dracena - Dracena (SP) - Nota 1;
- Faculdade Municipal Professor Franco Montoro de Mogi Guaçu (FMPFM) - Mogi Guaçu (SP) - Nota 1;
- Faculdade São Leopoldo Mandic - Campinas (SP) - Nota 2;
- Afya Centro Universitário de Itaperuna (Afya Itaperuna) - Itaperuna (RJ) - Nota 2;
- Faculdade de Medicina de Barbacena (Fame) - Barbacena (MG) - Nota 2;
- Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unipac) - Juíz de Fora (MG) - Nota 1;
- Universidade Vale do Rio Doce (Univale) - Governador Valadares (MG) - Nota 2;
- Universidade de Itaúna (UI) - Itaúna (MG) - Nota 2;
- Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (Faseh) - Vespasiano (MG) - Nota 1;
- Centro Universitário Faminas (Unifaminas) - Muriaé (MG) - Nota 2;
- Centro Universitário Unifacig - Manhuaçu (MG) - Nota 2;
- Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) - Ponte Nova (MG) - Nota 2;
- Faculdade de Minas BH (FAMINAS-BH) - Belo Horizonte (MG) - Nota 2;
- Centro Universitário Vértice (Univértix) - Matipó (MG) - Nota 2;
- Centro Universitário FAMESC (UniFAMESC) - Bom Jesus do Itabapoana (RJ) - Nota 2;
- Faculdade São Leopoldo Mandic (SLMANDIC-ARARAS) - Araras (SP) - Nota 1;
- Faculdade Atenas Sete Lagoas - Sete Lagoas (MG) - Nota 2;
- Faculdade Atenas Passos - Passos (MG) - Nota 2.
Região Sul
- Universidade Paranaense (Unipar) - Umuarama (PR) - Nota 2;
- Universidade de Contestado (UNC) - Mafra (SC) - Nota 1;
- Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) - Canoas (RS) - Nota 2;
- Universidade do Vale do Taquari (Univates) - Lajeado (RS) - Nota 2;
- Centro Universitário Ingá (Uningá) - Maringá (PR) - Nota 2;
- Faculdade Atitus Educação Passo Fundo - Passo Fundo (RS) - Nota 2;
- Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) - Foz do Iguaçu (PR) - Nota 2;
- Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul (Estácio Jaraguá) - Jaraguá do Sul (SC) - Nota 1.
