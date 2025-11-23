Trio preso em Sobral inclui jovem investigado por 16 assassinatos

Trio preso em Sobral inclui jovem investigado por 16 assassinatosTrês homens foram detidos por associação com facção criminosa de origem paulista no distrito de Malhadinha nesse sábado, 22
Um jovem de 23 anos, investigado por 16 assassinatos em Sobral, Cariré e Groaíras, foi preso em flagrante na manhã deste sábado, 22, durante operação policial na localidade de Malhadinha, zona rural de Sobral, a 213 km de Fortaleza.
Ele e mais dois homens foram detidos por homicídios e envolvimento com uma facção criminosa de origem paulista após troca de tiros com agentes de segurança. Contra o jovem, havia cinco mandados de prisão preventiva em aberto.
O irmão dele, de 28 anos, e um homem de 41 anos também foram detidos, sendo investigados por participação na mesma quadrilha e por porte ilegal de armas.
Além disso, pistolas, revólver, munições de diferentes calibres, drogas — como maconha, crack e cocaína — celulares, dinheiro e materiais usados no tráfico foram apreendidos.
Trabalho foi resultado de ação integrada entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE).
Segundo a Polícia Civil, o acusado atuava como executor de um grupo criminoso, sendo responsável por eliminar desafetos ou qualquer pessoa que ameaçasse os interesses do núcleo.
"Considerado o principal responsável por mortes violentas na região", informa a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Todos os detidos foram levados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral e, após os procedimentos legais, foram encaminhados à disposição da Justiça.
Polícia Civil segue investigando a participação dos indivíduos em outras ações criminosas na região.
A operação foi coordenada pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco/Norte), com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPJI-Norte). Participaram ainda equipes do Batalhão de Policiamento do Interior (Bepi), do Comando Tático Rural (Cotar), da Força Tática (FT) do 3º Batalhão e da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) da PMCE.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral: (88) 2113-0627
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br