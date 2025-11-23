Trio preso em Sobral inclui jovem investigado por 16 assassinatos

Trio suspeito de homicídios ligados a facção criminosa foi preso na manhã deste sábado, 22, na localidade de Malhadinha, zona rural de Sobral / Crédito: Reprodução/ SSPDS

Um jovem de 23 anos, investigado por 16 assassinatos em Sobral, Cariré e Groaíras, foi preso em flagrante na manhã deste sábado, 22, durante operação policial na localidade de Malhadinha, zona rural de Sobral, a 213 km de Fortaleza. Após 21 anos, dois policiais vão a julgamento por tentar matar 11 pescadores em Acaraú; ENTENDA



Ele e mais dois homens foram detidos por homicídios e envolvimento com uma facção criminosa de origem paulista após troca de tiros com agentes de segurança. Contra o jovem, havia cinco mandados de prisão preventiva em aberto.

Segundo a Polícia Civil, o acusado atuava como executor de um grupo criminoso, sendo responsável por eliminar desafetos ou qualquer pessoa que ameaçasse os interesses do núcleo. "Considerado o principal responsável por mortes violentas na região", informa a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Todos os detidos foram levados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral e, após os procedimentos legais, foram encaminhados à disposição da Justiça.