4 dicas práticas para estudar física para o Enem

Saber como estudar pode te ajudar a ir bem em física no Enem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Educacao

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é a prova mais esperada pelos estudantes que almejam a universidade. A sua pontuação pode ser utilizada para ter acesso ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Fies (Financiamento Universitário) e ProUni (Portal Único de Acesso ao Ensino Superior). Os estudantes podem se inscrever até o dia 6 de junho. As provas serão realizadas em dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro — com exceção do Pará, que acontecerão em 30 de novembro e 7 de dezembro devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Abaixo, o professor de física Felipe Guisoli, à frente da escola online Universo Narrado, lista algumas dicas práticas para estudar física para o Enem e garantir um bom desempenho na prova. Confira! 1. Comece pelo que faz sentido Em vez de decorar fórmulas, tente entender alguns dilemas físicos: por que uma lâmpada esquenta? Como a geladeira esfria? Por que o espelho do carro é convexo? Essa curiosidade é o ponto de partida. “[…] É importante lembrar que o Enem gosta de contextos reais e acessíveis; portanto, entender como a física aparece no dia a dia é tão importante quanto dominar os conceitos”, enfatiza o professor. 2. Estude com foco na interpretação O Enem valoriza quem sabe ler bem, entender gráficos, relacionar informações. Muitas vezes, a dificuldade não está na física em si, mas na forma como a pergunta é feita. “A prova de física do Enem costuma cobrar os conteúdos clássicos do ensino médio, mas sempre com uma abordagem voltada para o uso prático do conhecimento. Em vez de te pedir um cálculo direto de velocidade, por exemplo, a questão pode mostrar um gráfico de consumo de energia, uma situação do cotidiano — como um chuveiro, um forno elétrico ou um freio de carro — e te perguntar algo que exige interpretação, raciocínio físico e leitura atenta […]”, explica Felipe Guisoli.

Resolver provas anteriores é importante para conhecer a estrutura e os temas cobrados no Enem (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock) 3. Resolva provas anteriores Isso te dá familiaridade com os temas e mostra que muitas questões se repetem em estruturas. Além disso, acostume-se a fazer provas com questões mais difíceis do que as do Enem. Treinar em um nível acima vai te deixar confortável no dia da avaliação. 4. Não é preciso amar física para ir bem no Enem Se entender o básico, com clareza, ao invés de só memorizar, já estará à frente dos demais estudantes na prova. E quem sabe, no processo de aprendizado, você até mude de ideia sobre a matéria.