8 temas mais cobrados pela prova de Biologia do Enem

A semana antes da última prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) requer descanso e foco no conteúdo já absorvido durante os estudos. Pensando nisso, o projeto Bizu do Enem tem reunido os principais assuntos comumente abordados no teste para que os candidatos possam garantir uma revisão completa.

As dicas da vez são para a prova de Biologia, uma das matérias cobradas na prova deste domingo, 12. Confira os assuntos listados a seguir para garantir que nenhum escapou dos seus estudos:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental