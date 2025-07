Ruim em matemática? A neuroestimulação pode ajudar, afirma estudo

Publicadas na revista americana PLOS Biology, as descobertas podem ajudar a reduzir as lacunas cognitivas e construir uma sociedade intelectualmente mais igualitária, dizem seus autores.

A equipe acredita que a estimulação funciona potencializando a excitabilidade dos neurônios e interagindo com o Gaba, uma substância química cerebral que inibe a atividade excessiva, compensando de forma eficaz a conectividade neuronal fraca em alguns participantes.

O estímulo ajudou os alunos com baixo rendimento a atingir as pontuações dos colegas com conexões cerebrais naturalmente mais fortes. No entanto, aqueles que já tinham um bom desempenho não obtiveram nenhum benefício.

"Algumas pessoas têm dificuldades. Se pudermos ajudar seu cérebro a atingir o potencial máximo, criaremos muitas oportunidades para elas", disse Kadosh, que descreveu o momento como "emocionante" para a pesquisa sobre estímulo cerebral.