Prêmio Nobel 2025: quem ganhou em Física? Conheça a descoberta

Comitê anuncia os vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2025 na Real Academia Sueca de Ciências, em Estocolmo, Suécia, em 7 de outubro de 2025. John Clarke (Reino Unido), Michel H. Devoret (França) e John M. Martinis (EUA) são os ganhadores / Crédito: Jonathan Nackstrand / AFP

O britânico John Clarke, o francês Michel H. Devoret e o americano John M. Martinis venceram o Prêmio Nobel de Física nesta terça-feira, 7, por suas pesquisas na área da mecânica quântica. O trio foi premiado "pela descoberta do efeito túnel quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico", observou o júri.

Leia mais Ciúme, divórcio e ciências duvidosas: 7 curiosidades do Prêmio Nobel Sobre o assunto Ciúme, divórcio e ciências duvidosas: 7 curiosidades do Prêmio Nobel Os laureados foram reconhecidos por experiências realizadas na década de 1980, que demonstraram que uma partícula, em escala quântica, pode atravessar diretamente uma barreira comparável a um muro. Um fenômeno conhecido como "efeito túnel". Ganhadores do Nobel de Física 2025 e a mecânica quântica Suas descobertas "abriram o caminho para o desenvolvimento da próxima geração de tecnologias quânticas, em particular a criptografia quântica, os computadores quânticos e os sensores quânticos", detalhou o júri. A mecânica quântica descreve como funcionam as coisas em escalas incrivelmente pequenas, ao nível das partículas.

Premiações Nobel 2025 O prêmio de Física é o segundo Nobel da temporada, depois que o de Medicina foi concedido na segunda-feira aos cientistas americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e ao japonês Shimon Sakaguchi. Os três foram reconhecidos por suas "descobertas sobre a tolerância imunológica periférica", anunciou o Comitê do Nobel em um comunicado. No ano passado, o Nobel de Física foi concedido ao americano John Hopfield e ao britânico-canadense Geoffrey Hinton por seus trabalhos pioneiros sobre uma ferramenta utilizada no desenvolvimento da inteligência artificial. A premiação continua nesta semana com o anúncio do Nobel de Química na quarta-feira, seguido pelos aguardados de Literatura na quinta-feira e da Paz na sexta.