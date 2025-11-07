Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem ônibus gratuito neste domingo

Enem 2025: saiba como chegar ao local de prova gratuitamente em Fortaleza

Prefeitura de Fortaleza amplia frota e isenta tarifa no domingo para apoiar estudantes no exame; confira mais sobre o transporte gratuito
Atualizado às Autor Luciana Cartaxo
Tipo Notícia

A Prefeitura de Fortaleza anunciou que ônibus serão gratuitos no Município nos domingos de realização do Enem 2025 (9 e 16 de novembro) para facilitar o deslocamento dos estudantes até os locais de prova.

A medida também inclui o reforço da frota de coletivos em rotas estratégicas, com maior frequência nas linhas que servem maior concentração de escolas e centros de exames.

 

Para evitar atrasos e imprevistos, os candidatos devem sair de casa com antecedência. Possíveis problemas de trânsito foram considerados, por isso o transporte gratuito se estenderá ao longo do domingo.

Os estudantes devem utilizar a carteira de estudante 2025, emitida pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), entre 7 horas e 20 horas para aproveitar a gratuidade.

Cada participantes do Exame tem direito a duas viagens gratuitas, não-cumulativas, em cada um dos domingos. A gratuidade foi aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza nessa quinta-feira, 6.

Confira dicas:

  • Verifique qual linha atende sua escola ou local de prova com antecedência.
  • Chegue com pelo menos 30 minutos de folga ao local definido no cartão-convite.
  • Leve documento oficial com foto, caneta-esferográfica preta, e evite objetos proibidos.
  • Em caso de dúvida sobre itinerário, entre em contato com a central de atendimento do transporte público municipal.

Reforço na frota

Outra medida adotada na Capital é o reforço na frota de ônibus com 25 veículos extras, entre 10h e 20h30, a fim de garantir mais opções de transporte aos participantes do Enem 2025.

A frota programada para os domingos chega a um total de 489 veículos distribuídos em 224 linhas.

A distribuição dos veículos de reforço será realizada da seguinte maneira por terminais:

  • Parangaba: 6
  • Antônio Bezerra: 4
  • Siqueira: 5
  • Messejana: 4
  • Papicu: 2
  • Conjunto Ceará: 2
  • Lagoa: 2

Impacto da medida para os estudantes

Com a gratuidade e reforço das linhas de ônibus, a Prefeitura busca reduzir barreiras de acesso como custo de tarifa e falta de transporte adequado, especialmente para estudantes de baixa renda ou que moram em bairros mais distantes dos centros de prova.

A iniciativa contribui para que o foco dos candidatos seja totalmente voltado ao exame e não à logística de deslocamento.

A antecipação da viagem, o planejamento do trajeto e a preparação dos documentos são passos essenciais para chegar com tranquilidade ao local de prova e com mais segurança para realizar o exame.

