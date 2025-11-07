Fortaleza tem ônibus gratuito neste domingo

O Enem 2025 será realizado nos dias 9 e 16 de novembro / Crédito: Fernanda Barros / O POVO

A Prefeitura de Fortaleza anunciou que ônibus serão gratuitos no Município nos domingos de realização do Enem 2025 (9 e 16 de novembro) para facilitar o deslocamento dos estudantes até os locais de prova. A medida também inclui o reforço da frota de coletivos em rotas estratégicas, com maior frequência nas linhas que servem maior concentração de escolas e centros de exames.

Leia mais Enem 2025: saiba como visualizar o local de prova Sobre o assunto Enem 2025: saiba como visualizar o local de prova Enem 2025: Fortaleza tem ônibus gratuitos Para evitar atrasos e imprevistos, os candidatos devem sair de casa com antecedência. Possíveis problemas de trânsito foram considerados, por isso o transporte gratuito se estenderá ao longo do domingo. Os estudantes devem utilizar a carteira de estudante 2025, emitida pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), entre 7 horas e 20 horas para aproveitar a gratuidade. Cada participantes do Exame tem direito a duas viagens gratuitas, não-cumulativas, em cada um dos domingos. A gratuidade foi aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza nessa quinta-feira, 6.