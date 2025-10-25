Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enem 2025: Sisu de 2026 aceitará notas de edições anteriores

A seleção do candidato será com base na nota que resulte na melhor média ponderada da opção de curso
Atualizado às Autor Rafael Santana
Tipo Notícia

O processo de inscrição do Sisu de 2026 aceitará o resultado das três edições anteriores (2023, 2024 e 2025) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a classificação e seleção dos candidatos no processo seletivo.

A seleção dos candidatos às vagas terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada conforme a opção de curso, desde que o participante não tenha sido treineiro.

A nova atualização consta no Edital nº 22/2025, referente à adesão de instituições de educação superior públicas e gratuitas ao processo seletivo do Sisu 2026, publicado nessa última segunda-feira, 20 de outubro, no Diário Oficial da União (DOU).

A íntegra do documento está disponível na página do Sisu do Portal de Acesso Único.

Sisu 2026: ofertas de vagas e adesão

Para emitir o termo de adesão, a Instituição de Educação Superior (IES) interessada deve garantir a disponibilidade mínima de duas vagas por curso e turno em que pretende participar.

Independentemente da quantidade de vagas disponíveis no curso e turno, dos resultados das reservas de vagas, e das políticas específicas de ações afirmativas que a instituição possa adotar, será assegurada pelo menos uma vaga de ampla concorrência.

Já o período para adesão das instituições de educação superior interessadas em participar do Sisu 2026 será de 27 de outubro a 28 de novembro. Todos os procedimentos serão efetuados exclusivamente por meio do Sisu Gestão. Para completar o termo de adesão, as instituições devem ter finalizado a ocupação de vagas no Sisu Gestão referente à edição mais recente do Sisu em que participaram.

Durante o período de adesão, a instituição tem a possibilidade de reabrir o termo previamente assinado e modificar as condições de sua participação. Para o processo seletivo mencionado neste Edital, serão levadas em consideração as informações contidas no termo mais recente assinado pelo representante legal no Sisu Gestão.

