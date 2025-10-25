Enem 2025: Sisu de 2026 aceitará notas de edições anteriores

O período para adesão das instituições de educação superior interessadas em participar do Sisu 2026 será de 27 de outubro a 28 de novembro / Crédito: Juca Varella/Agência Brasil

O processo de inscrição do Sisu de 2026 aceitará o resultado das três edições anteriores (2023, 2024 e 2025) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a classificação e seleção dos candidatos no processo seletivo. A seleção dos candidatos às vagas terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada conforme a opção de curso, desde que o participante não tenha sido treineiro.