Passagem de ônibus: definição sobre aumento sai em novembro

Passagem de ônibus: definição sobre aumento sai até o fim de novembro, afirma Evandro

"Até o final do mês daremos uma posição para a população fortalezense", frisou Evandro.
"Eu não posso antecipar se vai haver majoração, se vai haver algum reajuste ou não", afirmou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), sobre o aumento da passagem de ônibus na Capital. 

Conforme ele, houve "tratativas" nessa quinta-feira, 6, junto ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). As reuniões para discutir o preço da passagem continuarão na segunda-feira, 10. 

"Até o final do mês daremos uma posição para a população fortalezense", frisou Evandro durante a posse de servidores do Instituto José Frota (IJF) nesta sexta-feira, 7.

No dia 29 de setembro, usuários do transporte público de Fortaleza foram supreendidos pela suspensão de 25 linhas de ônibus, afetando cerca de 9 mil usuários. A decisão havia sido unilateral do Sindiônibus, sem a anunência da Prefeitura de Fortaleza, através da Empresa de Transporte Urbano (Etufor), e tinha como justificativa a busca por reajuste do subsídio mensal pago pela Prefeitura ao Sindicato para prestação do serviço. 

O prefeito confirmou, ainda, que o passe estudantil gratuito para estudantes será ampliado para o fim de semana em 2026. 

 

