App MEC Enem pode ser usado até sábado, 8, diz ministro da Educação

Ao O POVO, Camilo Santana afirmou que ‘tudo está sendo preparado’ para garantir a aplicação da prova no domingo, 9

Os estudantes poderão utilizar o aplicativo MEC Enem, ferramenta gratuita de apoio na preparação para o exame, até o sábado, 8, segundo o ministro. A plataforma disponibiliza provas anteriores, simulados , cronogramas de estudos e orientações pedagógicas.

O ministro da Educação Camilo Santana informou nesta segunda-feira, 3, que tudo está sendo programado para garantir a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), com a prova inicial no domingo, 9. A declaração foi dada durante entrevista na entrega do residencial Luiz Gonzaga 2, no Jangurussu.

“Eu vou estar no fim de semana em Brasília, acompanhando de perto, garantindo que tudo possa funcionar com êxito para atender a mais de 4 milhões de estudantes que irão fazer a prova neste domingo”, afirmou Camilo ao O POVO.

A data de aplicação da primeira prova ocorre no domingo, 9, enquanto o segundo exame está previsto para o dia 16 de novembro. Já em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), o Enem 2025 será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP 30.

O primeiro dia do Enem inclui, além da redação, questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, as provas envolvem ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.