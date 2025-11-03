App MEC Enem pode ser usado até sábado, 8, diz ministro da Educação

App MEC Enem pode ser usado até sábado, 8, diz ministro da EducaçãoAo O POVO, Camilo Santana afirmou que ‘tudo está sendo preparado’ para garantir a aplicação da prova no domingo, 9
O ministro da Educação Camilo Santana informou nesta segunda-feira, 3, que tudo está sendo programado para garantir a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com a prova inicial no domingo, 9. A declaração foi dada durante entrevista na entrega do residencial Luiz Gonzaga 2, no Jangurussu.
Os estudantes poderão utilizar o aplicativo MEC Enem, ferramenta gratuita de apoio na preparação para o exame, até o sábado, 8, segundo o ministro. A plataforma disponibiliza provas anteriores, simulados, cronogramas de estudos e orientações pedagógicas.
“Eu vou estar no fim de semana em Brasília, acompanhando de perto, garantindo que tudo possa funcionar com êxito para atender a mais de 4 milhões de estudantes que irão fazer a prova neste domingo”, afirmou Camilo ao O POVO.
Preparação para o Enem: aplicação do exame inicia no domingo, 9
A data de aplicação da primeira prova ocorre no domingo, 9, enquanto o segundo exame está previsto para o dia 16 de novembro. Já em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), o Enem 2025 será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP 30.
O primeiro dia do Enem inclui, além da redação, questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, as provas envolvem ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.
Entre a edição de 2022 para a de 2025, o número de inscritos confirmados com 60 anos de idade ou mais passou de 5.900 para 17.192. O crescimento foi de 191%.
Enem 2025: local de prova já pode ser consultado