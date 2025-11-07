Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enem 2025: metrô e VLT serão gratuitos no Ceará

Gratuidade será para Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Cariri e Sobral nos dois domingos de prova, segundo o Governo do Ceará
Autor Kaio Pimentel
Kaio Pimentel
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou que o metrô e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) terão funcionamento gratuito e especial nos dois domingos de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que ocorrerão em 9 e 16 de novembro.

O anúncio foi publicado nesta sexta-feira, 7, nas redes sociais.

A medida vale para Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), CaririSobral.

Durante as datas das provas, todos os sistemas de transporte sobre trilhos operarão com viagens para facilitar o deslocamento dos estudantes inscritos no Exame, além de atender os demais passageiros.

"O objetivo é garantir o deslocamento seguro, rápido e acessível de quem vai fazer o Enem 2025", escreveu.

