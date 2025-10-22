Redação Enem 2025: novas dicas do MEC ajudam a tirar boa nota

Redação Enem 2025: cartilha do MEC revela dicas e orientações para provaAplicada no primeiro dia de prova, redação do Enem é importante na nota final do participante. Veja dicas da cartilha do Ministério da Educação
Conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil.
No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de redação e as objetivas de língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), história, geografia, filosofia e sociologia. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.
Para ajudar os participantes, o Ministério da Educação (MEC) publicou uma cartilha com os critérios cobrados na redação e dicas para ajudar na hora da prova.
A seguir, confira o que a cartilha de 2025 traz de dicas para a redação do Enem:
Redação do Enem 2025: Requisitos fundamentais para a redação
Na redação do Enem, é exigido do participante produzir um texto dissertativo-argumentativo utilizando a modalidade de escrita formal da língua portuguesa.
O texto precisa defender um ponto de vista sobre o tema proposto, apoiado em argumentos estruturados com coerência e coesão.
Além disso, a estrutura deve conter três partes obrigatórias: introdução, desenvolvimento e conclusão, e deve-se finalizar com uma proposta de intervenção social para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.
Para o texto ser corrigido, é necessário que ele tenha mais de 7 linhas manuscritas e o texto é opcional, embora conte como linha escrita.
Redação do Enem 2025: dicas gramaticais
A primeira competência avaliada na redação do Enem diz respeito ao domínio das regras gramaticais e à construção sintática. Segundo a cartilha do MEC, o participante deve:
- Utilizar uma estrutura sintática convencional, com períodos bem estruturados e completos, garantindo a fluidez da leitura.
- Dominar as convenções de escrita no que se refere à acentuação, ortografia, uso de hífen, uso de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica (translineação).
- Dominar as convenções gramaticais no que se refere à regência (verbal e nominal), concordância (verbal e nominal), tempos e modos verbais, pontuação, paralelismos (sintático, morfológico e semântico), emprego de pronomes e crase.
- Evitar o uso de registro informal e marcas de oralidade.
Redação do Enem 2025:dicas para inserir repertório sociocultural
Conforme o material da cartilha, a segunda competência da redação analisa a compreensão do tema e a inserção do repertório sociocultural, analisando se ele está em conformidade com o restante do texto. Para aplicá-lo da forma correta, recomenda-se que o participante:
- Leia com atenção a proposta e os textos motivadores para compreender o que está sendo solicitado.
- Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto para evitar a fuga total (nota zero) ou o tangenciamento (abordagem parcial, que pode resultar no desconto de até 40 pontos nas Competências II, III e V).
- Não copie trechos dos textos motivadores (a cópia é avaliada negativamente e será desconsiderada na contagem mínima de linhas).
- Articule o repertório de forma produtiva: Selecione informações pertinentes e mobilize-as para validar seu ponto de vista.
- Evite o "Repertório de Bolso" (referências prontas, memorizadas e genéricas). Deve-se preferir referências específicas que demonstrem que o participante entende o conteúdo citado.
Redação do Enem 2025: dicas para coesão textual e proposta de intervenção
Os avaliadores da redação do Enem dividem o critério de coesão em três tipos. São eles:
- Coesão Nominal: O participante deve apresentar um repertório diversificado de recursos coesivos no plano nominal, como o emprego de pronomes e de palavras e expressões sinônimas ou equivalentes.
- Coesão Sequencial: Deve-se utilizar marcadores argumentativos e conectivos para articular as ideias entre orações e parágrafos (ex: "Assim", "Em razão disso", "Por conseguinte", "Dessa forma", "Sob outra ótica", "Portanto").
- Continuidade Temática: O texto deve possuir uma continuidade temática, evitando mudanças abruptas.
Além desses critérios, o texto precisa ser encerrado como uma proposta de intervenção para o problema abordado. O último parágrafo deve ser dedicado a essa seção que deve estar articulada com as ideias desenvolvidas no texto e ser detalhada respondendo os seguintes pontos:
- Agente: Quem executa a ação?
- Ação: O que será feito?
- Modo/Meio: Como será feito?
- Efeito/Finalidade: Para quê/Qual o resultado esperado?
- Detalhamento: Informação a mais sobre qualquer um dos outros quatro elementos?
- Direitos Humanos: A proposta deve respeitar os direitos humanos