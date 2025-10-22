Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Redação Enem 2025: novas dicas do MEC ajudam a tirar boa nota

Aplicada no primeiro dia de prova, redação do Enem é importante na nota final do participante. Veja dicas da cartilha do Ministério da Educação
Conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil.

No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de redação e as objetivas de língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), história, geografia, filosofia e sociologia. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

Para ajudar os participantes, o Ministério da Educação (MEC) publicou uma cartilha com os critérios cobrados na redação e dicas para ajudar na hora da prova.

A seguir, confira o que a cartilha de 2025 traz de dicas para a redação do Enem:

Redação do Enem 2025: Requisitos fundamentais para a redação

Na redação do Enem, é exigido do participante produzir um texto dissertativo-argumentativo utilizando a modalidade de escrita formal da língua portuguesa.

O texto precisa defender um ponto de vista sobre o tema proposto, apoiado em argumentos estruturados com coerência e coesão.

Além disso, a estrutura deve conter três partes obrigatórias: introdução, desenvolvimento e conclusão, e deve-se finalizar com uma proposta de intervenção social para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Para o texto ser corrigido, é necessário que ele tenha mais de 7 linhas manuscritas e o texto é opcional, embora conte como linha escrita.

Redação do Enem 2025: dicas gramaticais

A primeira competência avaliada na redação do Enem diz respeito ao domínio das regras gramaticais e à construção sintática. Segundo a cartilha do MEC, o participante deve:

  • Utilizar uma estrutura sintática convencional, com períodos bem estruturados e completos, garantindo a fluidez da leitura.
  • Dominar as convenções de escrita no que se refere à acentuação, ortografia, uso de hífen, uso de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica (translineação).
  • Dominar as convenções gramaticais no que se refere à regência (verbal e nominal), concordância (verbal e nominal), tempos e modos verbais, pontuação, paralelismos (sintático, morfológico e semântico), emprego de pronomes e crase.
  • Evitar o uso de registro informal e marcas de oralidade.

Redação do Enem 2025:dicas para inserir repertório sociocultural

Conforme o material da cartilha, a segunda competência da redação analisa a compreensão do tema e a inserção do repertório sociocultural, analisando se ele está em conformidade com o restante do texto. Para aplicá-lo da forma correta, recomenda-se que o participante:

  • Leia com atenção a proposta e os textos motivadores para compreender o que está sendo solicitado.
  • Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto para evitar a fuga total (nota zero) ou o tangenciamento (abordagem parcial, que pode resultar no desconto de até 40 pontos nas Competências II, III e V).
  • Não copie trechos dos textos motivadores (a cópia é avaliada negativamente e será desconsiderada na contagem mínima de linhas).
  • Articule o repertório de forma produtiva: Selecione informações pertinentes e mobilize-as para validar seu ponto de vista.
  • Evite o "Repertório de Bolso" (referências prontas, memorizadas e genéricas). Deve-se preferir referências específicas que demonstrem que o participante entende o conteúdo citado.

Redação do Enem 2025: dicas para coesão textual e proposta de intervenção

Os avaliadores da redação do Enem dividem o critério de coesão em três tipos. São eles:

  • Coesão Nominal: O participante deve apresentar um repertório diversificado de recursos coesivos no plano nominal, como o emprego de pronomes e de palavras e expressões sinônimas ou equivalentes.
  • Coesão Sequencial: Deve-se utilizar marcadores argumentativos e conectivos para articular as ideias entre orações e parágrafos (ex: "Assim", "Em razão disso", "Por conseguinte", "Dessa forma", "Sob outra ótica", "Portanto").
  • Continuidade Temática: O texto deve possuir uma continuidade temática, evitando mudanças abruptas.

Além desses critérios, o texto precisa ser encerrado como uma proposta de intervenção para o problema abordado. O último parágrafo deve ser dedicado a essa seção que deve estar articulada com as ideias desenvolvidas no texto e ser detalhada respondendo os seguintes pontos:

  • Agente: Quem executa a ação?
  • Ação: O que será feito?
  • Modo/Meio: Como será feito?
  • Efeito/Finalidade: Para quê/Qual o resultado esperado?
  • Detalhamento: Informação a mais sobre qualquer um dos outros quatro elementos?
  • Direitos Humanos: A proposta deve respeitar os direitos humanos

 

