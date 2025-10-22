Redação Enem 2025: novas dicas do MEC ajudam a tirar boa nota

Cartilha divulgada pelo MEC é voltada para ajudar os estudantes a saber exatamente o que é cobrado na redação do Enem 2025 / Crédito: Divulgação/INEP

Conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil. No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de redação e as objetivas de língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), história, geografia, filosofia e sociologia. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

Para ajudar os participantes, o Ministério da Educação (MEC) publicou uma cartilha com os critérios cobrados na redação e dicas para ajudar na hora da prova. A seguir, confira o que a cartilha de 2025 traz de dicas para a redação do Enem: Redação do Enem 2025: Requisitos fundamentais para a redação Na redação do Enem, é exigido do participante produzir um texto dissertativo-argumentativo utilizando a modalidade de escrita formal da língua portuguesa.

O texto precisa defender um ponto de vista sobre o tema proposto, apoiado em argumentos estruturados com coerência e coesão. Além disso, a estrutura deve conter três partes obrigatórias: introdução, desenvolvimento e conclusão, e deve-se finalizar com uma proposta de intervenção social para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Para o texto ser corrigido, é necessário que ele tenha mais de 7 linhas manuscritas e o texto é opcional, embora conte como linha escrita.