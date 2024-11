Gabarito oficial do Enem 2024 é divulgado pelo Inep; confira respostas

Gabarito oficial do Enem 2024 foi divulgado nesta manhã de quinta-feira, 14 de novembro, pelo Inep. Veja as respostas Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quinta-feira, 14, os gabaritos e os Cadernos de Questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A divulgação, que seria no dia 20 de novembro, foi antecipada em quase uma semana. MEC estuda volta de certificação do Ensino Médio pelo Enem para maiores de 18 anos; ENTENDA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O material está disponível no portal do Inep, separado de acordo com as cores dos cadernos e por dia de aplicação.

A seguir, confira o número da questão em cada um dos cadernos: Caderno verde: Questão 124

Caderno cinza: Questão 100

Caderno azul: Questão 129

Caderno amarelo: Questão 102 VEJA TAMBÉM | Gilmar de Carvalho e Rita Lee são citados no Enem 2024; confira questões

Reaplicação do Enem 2024 pode ser solicitada até esta sexta Os participantes que perderam as provas por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação das provas. O prazo para o pedido vai até o dia 15 de novembro.