"Tema moderno e acessível": professores avaliam redação do Enem 2024

Demonstrar conhecimento do cenário histórico-social é essencial, afirmam docentes. Redação abordou desafios para valorizar a herança africana no Brasil

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. A prova, aplicada neste domingo, 3, incita os estudantes a discorrerem sobre a memória do povo africano no País, a construção da cultura brasileira e o passado escravocrata.

Para o professor de redação Sérgio Paganim, do Curso Anglo, é preciso ainda ter acesso aos textos que compõem a proposta do tema e direcionam ainda mais o tipo de herança mencionada pela prova, seja ela religiosa, cultural, gastronômica, social ou um compilado de todas.

É preciso, segundo Sérgio, dimensionar o que ocorreu para existirem desafios de valorização dessa cultura africana.