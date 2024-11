MEC estuda volta de certificação do ensino médio pelo Enem para maiores de 18 anos

Fim do segundo dia de provas do Enem 2024, na Unifor Crédito: FERNANDA BARROS

O Ministério da Educação (MEC) estuda voltar a utilizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para certificar a conclusão do ensino médio para estudantes maiores de 18 anos a partir da edição de 2025. Declaração foi dada durante divulgação de balanço do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, na noite deste domingo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outra medida estudada pelo MEC é a convergência do Enem com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Dessa forma, o Enem deve substituir a prova do Saeb para alunos do terceiro ano do ensino médio.

Enem 2024: balanço nacional Ceará teve a menor taxa de faltosos no segundo dia de prova do Enem 2024, com 24,3%. Taxa foi abaixo da média nacional, de 30,6%. O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, será de 11 a 15 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro. O gabarito oficial e os cadernos de questões desta edição serão divulgados no portal do Inep até o dia 20 de novembro. Entrega final dos resultados individuais será no dia 13 de janeiro de 2025.