Enem 2024: provas do 2º dia abordam Maracanã, vacina contra covid e mais

Desde às 13h30min, estudantes respondem à prova, com 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias . A duração é de cinco horas, com previsão de término às 18h30min.

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , realizado neste domingo, 10, foi marcado por questões como a vacina contra a covid-19 e reciclagem.

Já no caderno de matemática, assuntos clássicos como porcentagem e proporção apareceram, assim como uma questão para analisar a redução da área do estádio do Maracanã, reformulado para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

No primeiro dia do Enem, realizado no último domingo, 3, as provas foram de Ciências Humanas e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além da redação, cujo tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

Ao todo, no Ceará, 250.388 pessoas se inscreveram para realizar o teste, contudo, 78,5% compareceram ao primeiro dia de provas. São 758 locais de prova espalhados por 120 municípios no Estado.

Enem 2024: Correção e gabarito extraoficial

A partir das 19 horas, professores do Sistema Farias Brito, em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO, serão responsáveis por transmitir a correção do gabarito no segundo dia de provas do Enem, por meio do Facebook e YouTube.