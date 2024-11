Enem 2024: candidatos veem oportunidade de recomeço com a prova

FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-11-2024: Enem Uninassau. ( foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

A movimentação no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre neste domingo, 10, iniciou tranquila no campus da Uninassau, localizado no bairro José Bonifácio. Até pouco antes do fechamento dos portões, às 13 horas, os participantes foram chegando ao local e se dirigindo às salas de aplicação. Jessica Aires, de 17 anos, por exemplo, chegou antes das 11 horas da manhã e foi uma das primeiras. Estar mais cedo foi um meio que a estudante encontrou para aplacar a ansiedade e evitar contratempos no trânsito, além de ser uma oportunidade para revisar o conteúdo que poderia cair na prova. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Enem 2024: Candidatos realizam provas do segundo dia de Exame em Fortaleza

Natural de Belém, Pará, Jessica está concluindo o ensino médio e buscando o ingresso no curso de Medicina. As opções de universidades já foram escolhidas: a Universidade Federal do Ceará (UFC), ou a Universidade do Estado do Pará (UEPA). “As duas são muito boas. Já pesquisei e elas são incríveis (em) estrutura, tudo”, compartilha. Enem 2024: candidatos desejam voltar aos estudos Para outros, entretanto, o Enem 2024 representa uma oportunidade de retorno aos corredores de uma faculdade, como é o caso da jornalista Fernanda Teles, 49 anos. Formada pela UFC em Comunicação Social, ela está novamente fazendo uma prova de ingresso para uma universidade após 31 anos. Jornalista Fernanda Teles fará prova depois de 31 anos de ter feito vestibular. Enem, Uninassau. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

O curso escolhido é em uma área diferente da atual, Direito, pois a servidora pública tem o objetivo de mudar de profissão. “A perspectiva de fazer outra graduação é ter uma outra profissão que abra novas possibilidades, (como) concursos públicos, um leque maior de oportunidades dentro do mercado”, explica. A escolha de Direito não por acaso. Em 2019, Fernanda foi diagnosticada com câncer de mama e afirma ter passado por situações delicadas com o convênio médico, que envolviam “desrespeitos da operadora de saúde com o paciente”. Quando formada, projeta atuar como advogada na área da saúde, defendendo mulheres que estejam em uma situação similar a que passou. VEJA TAMBÉM| Ceará atingiu 100% de concluintes da rede pública inscritos no Enem 2024



Outra questão pessoal também que incentiva esse desejo é atuar “na causa das mães solos”, motivado pelo processo de divórcio, o qual ela define como “muito difícil” e sem um “olhar humanizado” de quem estava envolvido. “Tenho essa perspectiva de ser uma advogada que atue em causa de forma mais humanizada, com um olhar mais humanizado sobre as histórias de vida que estão sendo traçadas e tratadas ali”, arremata. VEJA TAMBÉM | Enem 2024: candidatos relatam desejos e preparação no 2º dia na Uece

“Quero mostrar para as pessoas que sempre é importante a gente recomeçar. Estamos recomeçando o tempo todo, nossa vida é uma incógnita. Temos que estar o tempo todo nesse movimento de se renovar, trago isso como uma lição de vida”, conclui, celebrando seu processo de recomeço nos estudos. Enem 2024 e a oportunidade do curso dos sonhos Se para Fernanda Teles o Enem 2024 representa uma oportunidade de recomeçar em outra profissão e uma melhora nas condições de vida, para Eriberta Nogueira de Figueiredo, 44 anos, é uma forma de alcançar a profissão dos sonhos. Eriberta tenta o Enem 2024 para entrar no curso de Enfermagem. Enem Uninassau. ( foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA