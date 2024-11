Enem 2024: quase 10 mil candidatos têm mais de 60 anos; é o maior número desde 2020

Do total pessoas com mais de 60 anos, 558 estão cursando o ensino médio na modalidade de educação para jovens e adultos (EJA). Mesmo que o número represente menos de 1% dos participantes, o registro é o maior da série histórica desde o ano de 2020.

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , ocorrido no último dia 3, contou com a participação de quase 10 mil pessoas com idade igual ou superior a 60 anos . O quantitativo suplanta o registrado desde o ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19 .

Tabela com o número de participantes do Enem com mais de 60 anos ao longo dos anos:

2015: 10.685



2016: 13.021



2017: 9.619



2018: 9.704



2019: 8.259



2020: 11.768



2021: 6.004



2022: 5.900



2023: 8.531



2024: 9.950

O número se confirma pelos dados do Censo da Educação Superior 2023, divulgados no dia 3 de outubro. De acordo com o levantamento, o Brasil registrou mais de 9,9 milhões de matrículas nos cursos de graduação e sequenciais de formação específica, tanto na modalidade presencial como virtual. Do quantitativo, 60.735 inscrições foram de estudantes com 60 anos ou mais. Cerca de 30.600 dos alunos nessa faixa etária ingressaram no ensino superior em 2023.

O crescimento no número pessoas mais velhas que decidem prestar o Enem e ingressar na educação superior corresponde a uma elevação da expectativa e qualidade de vida dos brasileiros. O Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que a quantidade de habitantes com 60 anos ou mais é de 32,1 milhões, enquanto em 2010 era de 20,5 milhões, um crescimento de, aproximadamente, 56,6%.