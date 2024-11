Estudantes que prestarem os dois dias do Enem ganharão parcela extra do Pé-de-Meia

Camilo Santana afirmou que houve aumento no número de inscritos em todas as faixas etárias e que a maioria dos participantes são mulheres e jovens

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), associou o aumento no número de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) à execução do programa Pé-de-Meia, que estimula a permanência estudantil por meio de uma poupança paga pelo governo e que pode ser acessada no fim do terceiro ano do ensino médio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em coletiva de imprensa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro reforçou que alunos que fizerem o Enem neste e no próximo domingo, 10, vão receber uma parcela a mais do programa.