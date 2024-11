Gilmar de Carvalho e Rita Lee são citados no Enem 2024; veja questões

Gilmar de Carvalho e Rita Lee são citados no Enem 2024 Crédito: Natinho Rodrigues e Instagram

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, nesse domingo, 3, surpreendeu alguns estudantes. Questões sobre Rita Lee, Racionais MCs, Caetano Veloso e a situação no Rio Grande do Sul após a enchente de abril chamaram atenção. O exame trouxe a cultura popular e a cultura erudita, cobrindo desde Graciliano Ramos até o grupo de rap mais conhecido do Brasil. O jornalista e pesquisador cearense Gilmar de Carvalho também foi citado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja a seguir algumas questões e quais os temas caíram no primeiro dia de provas do Enem.

Enem 2024: Gilmar de Carvalho é citado no exame Gilmar era docente aposentado do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) e morreu em 2021 devido à Covid-19. Além de docente, ele foi jornalista, escritor, publicitário, pesquisador e curador. O sobralense foi citado em uma questão de História sobre a técnica de produção da xilogravura no início do século XX. O trecho, “Xilogravura: os percursos da criação popular”, foi retirado da Revista do Instituto de Estudos Brasileiros e é de autoria de Gilmar. Veja questão: Enem 2024: Gilmar de Carvalho é citado no exame Crédito: WhatsApp O POVO e Natinho Rodrigues/divulgação

REPORTAGEM ESPECIAL | A solidão de um Ceará sem Gilmar de Carvalho Enem 2024: Rita Lee é citada no exame Rita Lee também foi citada na prova do Enem. Uma das questões trazia trecho de três parágrafos retirados do livro “Rita Lee: Outra Autobiografia”, lançada pela cantora em 2023. O enunciado falava sobre a estratégia empregada para se aproximar do leitor. O perfil oficial de Rita Lee, gerenciado por sua família desde a morte da cantora, em 2023, compartilhou a imagem da prova juntamente com a foto do livro da artista. Veja questão: