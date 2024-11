Ceará atingiu 100% de concluintes da rede pública inscritos no Enem 2024

Ceará teve mais de 113 mil concluintes do ensino médio da rede pública inscritos no Enem 2024 e diminuiu ausentes no 1º dia de prova em relação a 2023

Com 113.586 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública inscritos, o Ceará registrou 100% de adesão deste público no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Em todo o Estado, foram realizadas 250.388 inscrições para o Enem. Destas, 32,9% (82.565) são de participantes que já concluíram o ensino médio. Outros 53.782 inscritos estão no 1º ou 2º ano, e 1.921 são candidatos que não cursam e nem concluíram o ensino médio e participam do exame como “treineiros” para testar seus conhecimentos.

De acordo com o Ministério da Educação, dos inscritos no Ceará, 76,7% (192.211) obtiveram isenção da taxa de inscrição, enquanto os demais 23,3% (58.177) pagaram a taxa. As mulheres são maioria entre os participantes, representando 56,01% (140.241) das inscrições, enquanto os homens compõem 43,99% (110.147).

Já no cenário nacional, o Enem 2024 contabilizou 4.325.960 inscritos. A maioria dos candidatos já concluiu o ensino médio, enquanto 1,6 milhão de participantes ainda estão finalizando essa etapa. Entre os participantes do 1º e 2º ano, o número alcançou 841.546, com outros 24.723 inscritos como treineiros. A edição conta com cerca de 140 mil salas de prova, distribuídas em 10 mil locais, abrangendo 1.753 municípios do país.