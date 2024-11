Enem 2024: 99% dos estudantes da rede pública do Ceará se inscreveram no exame

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,06.06.2024: Governador Elmano de Freitas participa do lançamento Enem ¨Chega Junto¨ Crédito: FÁBIO LIMA

Um levantamento feito pela Secretaria de Educação do Estado (Seduc), mostrou que 99% dos alunos da 3ª série do ensino médio, que finalizam a educação básica em 2024, estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que corresponde a, aproximadamente, 97 mil alunos. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Enem 2024: CONFIRA que horas o portão fecha e o que levar para a prova

Até a publicação desse material, o Ministério da Educação (MEC), ainda não havia informado à pasta sobre a quantidade concreta de alunos da rede estadual inscritos na prova.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não tem dados detalhados sobre a quantidade de alunos da rede particular de ensino matriculados no exame. Contudo, essas informações serão divulgadas nos dados oficiais, publicados após o período das provas. No Ceará, 250.388 pessoas se inscreveram no exame, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Deste total, 82.565 são participantes que já concluíram o ensino médio, o que representa 32,9% das matrículas. As outras 53.782 inscrições correspondem a estudantes do 1° ou 2° ano. Já o número de matrículas referentes às pessoas que não cursam nem concluíram o ensino médio (treineiros) foi de 1.921. Vai faltar ao trabalho no dia do Enem? VEJA como fazer declaração



Os dados, que estão presentes no site do Inep, são auto declaratórios e os percentuais foram estimados com base no Censo Escolar de 2023. Em Fortaleza, o Inep contabilizou 84.228 inscrições, sendo 73.210 confirmadas. O número referente aos concluintes do Ensino Médio é de 30.151. Dos participantes do Estado, 192.211 (76,7%) são isentos da taxa de inscrição e 58.177 (23,1%) efetuaram o pagamento no valor de R$ 85,00.

No que se refere ao gênero, as mulheres são maioria, com 140,241 (56,01%) das inscrições. O número de participantes homens, por sua vez, é de 110,147 (43,99%). A nível nacional, foram aprovadas 65.758 solicitações de atendimento especializado. Pessoas com déficit de atenção constituem o perfil com o maior número de pedidos (29.955), seguidas pelos candidatos com baixa visão (8.622). O exame também disponibilizará 115.501 recursos de acessibilidade. Tempo adicional foi o recurso mais requerido (42.929). Em seguida estão correção diferenciada (20.201); auxílio para leitura (16.348); e auxílio para transcrição (11.063). Ao todo, 822 pedidos de tratamento pelo nome social foram atendidos.

No último dia 22, o Inep divulgou o cartão de confirmação de inscrição dos candidatos ao Enem. No documento, disponível na Página do Participante, é possível checar informações referentes ao número de inscrição, data, horário e local de prova. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve-o nos dias do exame, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Para acessar o documento, na Página do Participante, é necessário utilizar o login único da plataforma gov.br.