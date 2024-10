Enem dos professores deverá ser apresentado em novembro, diz Camilo

O Concurso Unificado para Professores, popularmente chamado de “Enem dos professores”, deverá ser oficialmente lançado no próximo mês de novembro. A informação foi dada pelo titular do Ministério da Educação (MEC), Camilo Santana, durante reunião do G20, realizada na manhã desta quarta-feira, 30, em Fortaleza. No evento, ministro informou ainda que a proibição de celulares nas escolas deverá seguir critérios por idade.



O Concurso deverá ser anunciado em maio a um pacote de medidas do Governo Federal para a valorização dos professores. Entre as medidas previstas está uma versão do programa pé-de-meia dedicada às licenciaturas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Vai ter também dentro dessas ações um incentivo, tenho dito que vai ser até o pé de meia da licenciatura, que é pra estimular que jovens que estão fazendo o enem já possam ingressar na universidade com uma bolsa de apoio para esse jovem na universidade. É um conjunto de ações que o presidente Lula deverá apresentar em breve tanto para professores que já estão em sala de aula, como para novos professores que a gente quer recrutar”, antecipou Camilo.