Vai faltar ao trabalho no dia do Enem? Veja como fazer declaração

A declaração de comparecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um documento fornecido aos candidatos para comprovar sua presença nos dias das provas. Ele é utilizado para justificar a ausência em compromissos acadêmicos ou profissionais.

De acordo com a legislação trabalhista, a apresentação do documento pode garantir que a falta seja justificada, evitando possíveis penalizações de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º.

Enem 2024: como fazer a declaração de comparecimento?

O direito à declaração é regulamentado pelas diretrizes do próprio Enem e, em alguns casos, pelas leis trabalhistas que permitem a dispensa justificada em dias de prova.

Passo a passo de como fazer:

Acesso: Acesse a Página do Participante pelo site do Enem usando o CPF e a senha cadastrada.