Local de prova do Enem 2024: saiba onde ver e se é possível mudar

Saiba se os candidatos podem mudar o local de prova do Enem 2024 e veja onde consultar. Crédito: iStock / Drazen Zigic

Faltando menos de uma semana para a primeira avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entenda se é possível alterar o local de prova e onde consultar. Mais de 5 milhões de estudantes vão participar do Enem este ano. O número é maior que as três últimas edições das provas. Calendário Enem 2024: datas, horários das provas, resultado e mais; CONFIRA É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 3 de novembro os participantes realizam a prova de linguagens e ciências humanas, além da redação no primeiro dia de aplicação. Já as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias serão aplicadas no domingo seguinte, 10 de novembro.



O local de prova já pode ser consultado na página do participante, mas além de estar no local correto de prova é importante ficar atento aos horários e ao que não se deve esquecer de levar no dia do exame. Enem 2024: é possível mudar o local de prova? Não é possível alterar o local onde os participantes vão realizar o exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o órgão responsável por alocar os participantes de acordo com a cidade informada por eles no momento da inscrição.

Enem 2024: como consultar o local de prova?

Enem 2024: que horas o portão fecha? Durante os dois dias de aplicação do Enem, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, seguindo o horário de Brasília. Após esse horário ninguém mais poderá entrar. O início da aplicação ocorrerá às 13h30min.