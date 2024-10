Elmano sanciona lei que institui auxílio mensal de R$500 a órfãos da Covid

Anvisa solicitou alteração na bula da vacina Coronavac para crianças Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou a lei que institui o Programa Ceará Acolhe. Publicação deve sair nesta quarta-feira, 30, no Diário Oficial do Estado (DOU). Lei prevê o pagamento de um auxílio mensal, no valor de R$ 500, a órfãos da Covid-19 até o beneficiário completar 18 anos, além de outras ações voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes que perderam os responsáveis por conta da pandemia. Informação foi divulgada por Elmano nas redes sociais. Mensagem foi enviada pelo governador no dia 14 de outubro e aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nessa terça-feira, 29. O Ceará Acolhe só poderá iniciar suas atividades e realizar os primeiros pagamentos a partir de 1º de janeiro de 2025, em razão das restrições do ano eleitoral.