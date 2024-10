Operação contra fraudes a idosos: homem de 75 anos teve prejuízo de R$ 1,7 milhão

As investigações começaram por meio da delegacia de Copacabana (RJ) e identificaram vítimas no Ceará. Uma foi pessoa foi presa no CE e outra em São Paulo Crédito: divulgação/ Polícia Civil do Rio de Janeiro

Policiais Civis de Copacabana, no Rio de Janeiro, desarticularam um grupo especializado em fraudes contra idosos que movimentou R$ 6 milhões no ano de 2023. Uma pessoa foi presa no Ceará e mandados de prisão e apreensão foram cumpridos também em São Paulo e Pará nesta quarta-feira, 30. Uma vítima de 75 anos chegou a ter um prejuízo de R$ 1,7 milhão. A Polícia Civil do RJ informou que o grupo fez vítimas em vários estados brasileiros, mas tinha preferência por idosos. As investigações apontaram movimentações financeiras que demonstravam atividade de lavagem e ocultação de valores financeiros, como depósitos fracionados e "pulverização fracionada" em dezenas de contas do grupo criminoso. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Homem de 75 anos fez transações que somam R$ 1,7 milhão Uma das vítimas, um homem de 75 anos de idade, foi acionado por meio de uma mensagem SMS com um link de desconto para a fatura do cartão de crédito. A vítima acessou o endereço eletrônico oferecido pelo grupo criminoso. A quadrilha realizou quatro transferências bancárias, um prejuízo de R$ 130 mil.

Depois das movimentações financeiras, a vítima ainda recebeu ligações dos criminosos que se passavam pelo gerente bancário e convenceram o idoso que ele seria estornado, mas que precisaria transferir o restante dos valores para a conta bancária dos estelionatários com o objetivo de que eles fossem localizados pela Polícia Federal e presos. Conforme a Polícia Civil do RJ, o homem acreditou que colaborava com a Polícia Federal e realizou mais cinco transações em um valor total de R$ 1,17 milhão. As investigações apontaram oito pessoas, que foram indiciadas pela Polícia Civil por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.