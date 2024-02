Estudante de Medicina é alvo da PF suspeito de fazer Enem por outras pessoas

Durante a operação "Passe Livre" um suspeito foi preso pela PF. O estudante de Medicina teria se passado por outras pessoas durante as provas do Enem de 2023 e 2022

Ao todo foram três apreensões , sendo uma com o estudante de Medicina e as outras duas com os acusados de contratar o rapaz para fraudar as provas. Na casa do primeiro acusado, foram encontrados exemplares das provas de 2022 e 2023. Além disso, foram recolhidos celulares que servirão como provas.

Um estudante de Medicina foi detido durante a execução de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF). A ação aconteceu diante de suspeitas de o estudante se passar por outras pessoas nas edições de 2022 e 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) . A operação, batizada de "Passe Livre" , cumpriu uma série de mandados em Marabá, no Pará.

Com as notas fraudadas, oriundas de outra pessoa, os dois candidatos conseguiram as vagas almejadas e "conquistaram" o direito de cursar Medicina na Universidade Estadual do Pará (UEPA). Um deles já é aluno e o outro ainda não teve as aulas iniciadas.

Declaração da Polícia Federal sobre fraude no Enem



Após o sucesso na apreensão dos acusados, a PF divulgou uma nota relatando como funcionou toda a operação e como chegou aos suspeitos.

"A perícia da Polícia Federal constatou que as assinaturas nos cartões de resposta e as redações não foram produzidas pelos inscritos nos processos seletivos do Enem. Para se passar por outros candidatos, o suspeito de fazer as provas pode ter usado documentos falsos. Ele também cursa medicina na UEPA de Marabá", informou a PF.

As investigações seguem ativas, com o intuito confirmar se o acusado fez as provas apenas desses dois candidatos ou se o crime foi repetido em outras ocasiões.

Enem usado para prender foragidos



Em 2023, 26 foragidos que haviam feito inscrição para a prova foram presos pela PF. Os candidatos, impedidos de fazer o exame, tinham mandados de prisão em aberto por fatos não relacionados ao Enem.