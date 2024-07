12 dicas para tornar a rotina de estudos mais eficiente

Se programe para todo dia , naquela mesma hora, se sentar e iniciar seus estudos. Coloque este momento na sua agenda como prioridade, para não dar margem à preguiça, que fará com que você cancele esse momento com facilidade.

O estudo é a chave para ser aprovado no vestibular ou em um concurso público. No entanto, nem sempre é fácil manter uma rotina eficiente de estudos. O professor Pablo Jamilk, que há mais de dez anos dá aulas na internet, comenta que é muito comum ouvir seus alunos reclamando que não conseguem se concentrar nos estudos, que não encontram tempo e que, por vezes, o cansaço não permite que mantenham uma rotina de estudos.

Evite estudar na sala de estar com outros familiares, saia de perto da TV ou do celular, que podem facilmente roubar sua atenção. Opte por um lugar silencioso e calmo.

Relaxar o corpo e a mente são importantes para o aprendizado (Imagem: 2shrimpS | Shutterstock)

5. Descanse a mente regularmente

Descanse fazendo pausas curtas e atividades relaxantes. Relaxar o corpo e a mente são parte importante do aprendizado. Um aluno bem descansado consegue absorver com mais rapidez e facilidade os conteúdos estudados.

6. Utilize recursos adicionais

Utilize recursos adicionais, como livros, aulas on-line e grupos de estudo. Não se limite! Procure na internet pessoas que estão estudando o mesmo tema que você, troque informações, busque pessoas que vão lhe agregar conhecimento e ajudar na sua caminhada. Atualmente também há milhares de videoaulas gratuitas na internet que ajudam na hora dos estudos.

7. Aprenda a concentrar-se nas tarefas de estudo sem distrações

Quando se sentar para estudar, não fique de conversa aleatória com ninguém. Se concentre. Avise sua família sobre a importância daquele momento para que você não seja interrompido.

8. Fixe metas realistas e mensuráveis para seus estudos

Dentro da sua realidade, procure estabelecer uma quantidade de horas semanais para os estudos. Busque algo palpável e possível, garantindo que você vai estudar, se dedicar e ter tempo para outras atividades importantes para seu bem-estar físico e social. Programe aulas para tirar dúvidas com professores experientes, assim você não seguirá sua jornada com lacunas em branco, ou assuntos que não entendeu perfeitamente.

9. Aprenda a gerenciar o seu tempo de maneira eficiente

Aproveite as horas livres do seu dia para estudar. As horas no transporte público podem ser uma oportunidade de ler um livro que está atrasado, por exemplo. Deixe as redes sociais de lado por um tempo e foque no que realmente importa.