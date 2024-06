Ceará registra quase 280 mil estudantes inscritos no Enem 2024

A quantidade de pessoas inscritas foi divulgada no último sábado, 15, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao todo, o Brasil registrou 5.055.699 inscrições para o Enem 2024.

O Ceará registrou 279.054 pessoas inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 , sendo o sexto estado do País com o maior número de inscrições. Em 2023, o número de cearenses inscritos no certame foi de 242.964.

O estado com o maior número de pessoas inscritas no exame foi São Paulo (747.094), seguido por Minas Gerais (463.722), Bahia (449.528), Rio de Janeiro (352.777), Pará (300.983) e Ceará (279.054).

Em relação aos concluintes, que estão na última série do ensino médio, o número de inscritos é 1.655.721. Desse grupo, 1.330.364 inscrições foram gratuitas e 325.357 deverão ser pagas.

Mais da metade dos inscritos no País (2.731.757) não precisará pagar a taxa de inscrição devido à solicitação de isenção aprovada.

Entre os estados da região Nordeste, o Ceará é o segundo com o maior número de estudantes inscritos. Em 2023 e 2022, a quantidade de participantes no estado cearense foi 242.964 e 227.145, respectivamente.

O número total de estudantes inscritos em todo o País ainda poderá aumentar, pois os moradores do Rio Grande do Sul terão um período extra para se inscreverem, entre os dias 16 e 21 de junho.

Ainda segundo o Inep, o balanço com os dados dos inscritos confirmados e do perfil do participante será divulgado após a compensação de todos os pagamentos efetuados. A taxa de inscrição é de R$ 85, e o prazo para o pagamento se encerrará nesta quarta-feira, 19.

Neste ano, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.