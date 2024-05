Uece cancela questão de vestibular após acusação de promover antissemitismo

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está sendo acusada nas redes sociais de promover ideias antissemitas em três questões do vestibular feito no fim de semana passado. Com repercussão negativa, a entidade de ensino anulou o item 29 da prova de História e analisa o 27 e o 35.

Perguntas fizeram parte da primeira fase do certame e causaram polêmica no X (antigo Twitter). O assunto ganhou repercussão com a publicação feita na rede social pelo cientista social Matheus Alexandre, que conferiu o gabarito da prova e apontou as problemáticas observadas.

Ele frisou que a questão 29, por exemplo, dava como alternativa correta uma sugerindo que "o extermínio dos judeus não foi racional do ponto de vista econômico, pois poderiam ter sido utilizados como escravos".