Resultado da Dupla Sena 2916 de hoje (23/01); prêmio é de R$ 10,2 milhões

Dupla Sena, Concurso 2916 hoje, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 (23/01/26); prêmio de R$ 10,2 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Dupla Sena hoje (23/01/26): Concurso 2916

  • Primeiro sorteio: 08 - 27 - 32 - 16 - 11 - 39
  • Segundo sorteio: 19 - 40 - 02 - 33 - 21 - 35

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Dupla Sena quarta (21/01/26): Concurso 2915

Primeiro sorteio: 36 - 18 - 49 - 14 - 03 - 08
Segundo sorteio: 33 - 10 - 45 - 16 - 42 - 46

Resultado Dupla Sena segunda (19/01/26): Concurso 2914

Primeiro sorteio: 20 - 37 - 04 - 47 - 48 - 17
Segundo sorteio: 26 - 07 - 33 - 41 - 30 - 02

Resultado Dupla Sena sexta (16/01/26): Concurso 2913

Primeiro sorteio: 49 - 22 - 12 - 04 - 43 - 20
Segundo sorteio: 13 - 02 - 20 - 47 - 27 - 49

Resultado Dupla Sena quarta (14/01/26): Concurso 2912

  • Primeiro sorteio: 12 - 17 - 20 - 23 - 19 - 33
  • Segundo sorteio: 23 - 38 - 15 - 07 - 10 - 33

Resultados de outras loterias do dia

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Apostas online da Dupla Sena

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.

Resultados anteriores da Dupla Sena

