Resultado da Dupla Sena 2916 de hoje (23/01); prêmio é de R$ 10,2 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Dupla Sena sexta (16/01/26): Concurso 2913

Primeiro sorteio: 49 - 22 - 12 - 04 - 43 - 20

Segundo sorteio: 13 - 02 - 20 - 47 - 27 - 49

Resultado Dupla Sena quarta (14/01/26): Concurso 2912



Primeiro sorteio: 12 - 17 - 20 - 23 - 19 - 33



Segundo sorteio: 23 - 38 - 15 - 07 - 10 - 33

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).