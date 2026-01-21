Dupla Sena 2915 de hoje (21/01); Confira resultado e prêmio

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Dupla Sena, Concurso 2915 resultado de hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 (21/01/26); prêmio de R$ 9,7 milhões.

Resultado Dupla Sena quarta (14/01/26): Concurso 2912



Primeiro sorteio: 12 - 17 - 20 - 23 - 19 - 33



Segundo sorteio: 23 - 38 - 15 - 07 - 10 - 33

Resultado Dupla Sena segunda (12/01/26): Concurso 2911



Primeiro sorteio: 01 - 20 - 23 - 22 - 19 - 25



Segundo sorteio: 06 - 21 - 45 - 07 - 37 - 44

Resultados de outras loterias do dia

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Apostas online da Dupla Sena

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.