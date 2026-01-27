Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Sorte 1169 de hoje (27/01/26); Confira resultado e prêmio

Dia de Sorte, Concurso 1169, resultado de hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). O prêmio é de R$ 400 mil
O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1169 é divulgado hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). O prêmio é de R$ 400 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (27/01/26): Concurso 1169

  • Números da sorte: 24 - 14 - 21 - 08 - 09 - 03 - 18
  • Mês da sorte: 12 - Dezembro

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:

Resultado do Dia de Sorte sábado (24/01/26): Concurso 1168

Números da sorte: 03 - 07 - 16 - 01 - 30 - 14 - 23
Mês da sorte: 03 - Março

Resultado do Dia de Sorte quinta (22/01/26): Concurso 1167

Números da sorte: 06 - 31 - 13 - 27 - 29 - 12 - 30
Mês da sorte: 03 - Março

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Dia de Sorte: apostas online

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1168, sábado, 27 de janeiro (27/01/2026)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1167, quinta, 22 de janeiro (22/01/2026)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1166, terça, 20 de janeiro (20/01/2026)

