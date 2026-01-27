Dia de Sorte 1169 de hoje (27/01/26); Confira resultado e prêmio

Dia de Sorte, Concurso 1169, resultado de hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). O prêmio é de R$ 400 mil / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1169 é divulgado hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). O prêmio é de R$ 400 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (27/01/26): Concurso 1169

Números da sorte: 24 - 14 - 21 - 08 - 09 - 03 - 18

Mês da sorte: 12 - Dezembro A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:

Resultado do Dia de Sorte sábado (24/01/26): Concurso 1168 Números da sorte: 03 - 07 - 16 - 01 - 30 - 14 - 23

Mês da sorte: 03 - Março Resultado do Dia de Sorte quinta (22/01/26): Concurso 1167 Números da sorte: 06 - 31 - 13 - 27 - 29 - 12 - 30

Mês da sorte: 03 - Março