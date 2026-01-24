Resultado do Dia de Sorte 1168 de hoje (24/01/26); prêmio de R$ 150 mil

Resultado do Dia de Sorte 1168 de hoje (24/01/26); prêmio de R$ 150 milDia de Sorte, Concurso 1168, resultado de hoje, sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). O prêmio é de R$ 150 mil
O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1168 é divulgado hoje, sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). O prêmio é de R$ 150 mil.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (24/01/26): Concurso 1168
- Números da sorte: 03 - 07 - 16 - 01 - 30 - 14 - 23
- Mês da sorte: 03 - MARÇO
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:
Resultado do Dia de Sorte quinta (22/01/26): Concurso 1167
Números da sorte: 06 - 31 - 13 - 27 - 29 - 12 - 30
Mês da sorte: 03 - Março
Resultado do Dia de Sorte terça (20/01/26): Concurso 1166
Números da sorte: 24 - 15 - 31 - 07 - 01 - 16 - 08
Mês da sorte: 04 - Abril
Resultado do Dia de Sorte sábado (17/01/26): Concurso 1165
Números da sorte: 17 - 02 - 23 - 11 - 16 - 25 - 13
Mês da sorte: 12 - Dezembro
Resultado do Dia de Sorte quinta (15/01/26): Concurso 1164
Números da sorte: 27 - 06 - 22 - 07 - 21 - 23 - 20
Mês da sorte: 01 - Janeiro
Resultado do Dia de Sorte terça (13/01/26): Concurso 1163
Números da sorte: 18 - 16 - 05 - 12 - 04 - 02 - 21
Mês da sorte: 12 - Dezembro
Resultado do Dia de Sorte sábado (10/01/26): Concurso 1162
- Números da sorte: 18 - 02 - 01 - 17 - 19 - 08 - 09
- Mês da sorte: maio
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
