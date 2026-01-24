Resultado do Dia de Sorte 1168 de hoje (24/01/26); prêmio de R$ 150 mil

Dia de Sorte, Concurso 1168, resultado de hoje, sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). O prêmio é de R$ 150 mil / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1168 é divulgado hoje, sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). O prêmio é de R$ 150 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (24/01/26): Concurso 1168

Números da sorte: 03 - 07 - 16 - 01 - 30 - 14 - 23

Mês da sorte: 03 - MARÇO A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:

Resultado do Dia de Sorte sábado (17/01/26): Concurso 1165 Números da sorte: 17 - 02 - 23 - 11 - 16 - 25 - 13

Mês da sorte: 12 - Dezembro Resultado do Dia de Sorte quinta (15/01/26): Concurso 1164

Números da sorte: 27 - 06 - 22 - 07 - 21 - 23 - 20

Mês da sorte: 01 - Janeiro Resultado do Dia de Sorte terça (13/01/26): Concurso 1163

Números da sorte: 18 - 16 - 05 - 12 - 04 - 02 - 21

Mês da sorte: 12 - Dezembro

Resultado do Dia de Sorte sábado (10/01/26): Concurso 1162

Números da sorte: 18 - 02 - 01 - 17 - 19 - 08 - 09



Mês da sorte: maio

Como apostar na loteria Dia de Sorte Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”. Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.