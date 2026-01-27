Lotofácil 3598 de hoje (27/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3598 de hoje (27/01/26); prêmio é de R$ 1,8 milhãoResultado da Lotofácil Concurso 3598 é divulgado hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3598 é divulgado hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (27/01/26): Concurso 3598
11 - 01 - 18 - 24 - 03 - 16 - 08 - 06 - 04 - 21 - 23 - 07 - 05 - 22 - 09
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil segunda (26/01/26): Concurso 3597
25 - 19 - 11 - 16 - 20 - 10 - 14 - 15 - 07 - 21 - 01 - 13 - 04 - 23 - 05
Resultado da Lotofácil sábado (24/01/26): Concurso 3596
18 - 06 - 04 - 20 - 03 - 14 - 22 - 08 - 21 - 07 - 15 - 02 - 01 - 05 - 16
Resultado da Lotofácil sexta (23/01/26): Concurso 3595
13 - 12 - 08 - 04 - 02 - 21 - 20 - 25 - 05 - 22 - 16 - 06 - 10 - 15 - 01
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
