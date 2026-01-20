Dia de Sorte 1166 de hoje (20/01/26); Confira resultado e prêmio

Dia de Sorte, Concurso 1166, resultado de hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1166 é divulgado hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (20/01/26): Concurso 1166

Números da sorte: 24 - 15 - 31 - 07 - 01 - 16 - 08

Mês da sorte: 04 - Abril A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:

Resultado do Dia de Sorte sábado (17/01/26): Concurso 1165 Números da sorte: 17 - 02 - 23 - 11 - 16 - 25 - 13

Mês da sorte: 12 - Dezembro Resultado do Dia de Sorte quinta (15/01/26): Concurso 1164

Números da sorte: 27 - 06 - 22 - 07 - 21 - 23 - 20

Mês da sorte: 01 - Janeiro

Resultado do Dia de Sorte terça (13/01/26): Concurso 1163

Números da sorte: 18 - 16 - 05 - 12 - 04 - 02 - 21

Mês da sorte: 12 - Dezembro Resultado do Dia de Sorte sábado (10/01/26): Concurso 1162

Números da sorte: 18 - 02 - 01 - 17 - 19 - 08 - 09



Mês da sorte: maio Resultado do Dia de Sorte quinta (08/01/26): Concurso 1161

Números da sorte: 05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23



Mês da sorte: 07 - Julho Resultado do Dia de Sorte terça (06/01/26): Concurso 1160

Números da sorte: 31 - 30 - 18 - 12 - 16 - 14 - 10

Mês da sorte: 07 - Julho