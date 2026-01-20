Dia de Sorte 1166 de hoje (20/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado do Dia de Sorte 1166 de hoje (20/01/26); prêmio de R$ 1,8 milhãoDia de Sorte, Concurso 1166, resultado de hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Resultado do Dia de Sorte hoje (20/01/26): Concurso 1166
- Números da sorte: 24 - 15 - 31 - 07 - 01 - 16 - 08
- Mês da sorte: 04 - Abril
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:
Resultado do Dia de Sorte sábado (17/01/26): Concurso 1165
Números da sorte: 17 - 02 - 23 - 11 - 16 - 25 - 13
Mês da sorte: 12 - Dezembro
Resultado do Dia de Sorte quinta (15/01/26): Concurso 1164
Números da sorte: 27 - 06 - 22 - 07 - 21 - 23 - 20
Mês da sorte: 01 - Janeiro
Resultado do Dia de Sorte terça (13/01/26): Concurso 1163
Números da sorte: 18 - 16 - 05 - 12 - 04 - 02 - 21
Mês da sorte: 12 - Dezembro
Resultado do Dia de Sorte sábado (10/01/26): Concurso 1162
- Números da sorte: 18 - 02 - 01 - 17 - 19 - 08 - 09
- Mês da sorte: maio
Resultado do Dia de Sorte quinta (08/01/26): Concurso 1161
- Números da sorte: 05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23
- Mês da sorte: 07 - Julho
Resultado do Dia de Sorte terça (06/01/26): Concurso 1160
Números da sorte: 31 - 30 - 18 - 12 - 16 - 14 - 10
Mês da sorte: 07 - Julho
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
