Dia de Sorte 1167 de hoje (22/01/26); Confira resultado e prêmio

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1167 é divulgado hoje, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 (22/01/26). O prêmio é de R$ 2,3 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (22/01/26): Concurso 1167

Números da sorte: 06 - 31 - 13 - 27 - 29 - 12 - 30

Mês da sorte: 03 - Março A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:

Resultado do Dia de Sorte terça (20/01/26): Concurso 1166 Números da sorte: 24 - 15 - 31 - 07 - 01 - 16 - 08

Mês da sorte: 04 - Abril Resultado do Dia de Sorte sábado (17/01/26): Concurso 1165 Números da sorte: 17 - 02 - 23 - 11 - 16 - 25 - 13

Mês da sorte: 12 - Dezembro

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h. Dia de Sorte: apostas online As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.