Timemania 2348 de hoje (27/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2348 de hoje (27/01/26); prêmio de R$ 3,8 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2348 é divulgado na noite de hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). Prêmio de R$ 3,8 milhões
O resultado do Concurso Timemania 2348 é divulgado hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). Prêmio de R$ 3,8 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (27/01/26): competição 2348
- 12 - 55 - 42 - 04 - 21 - 37 - 65
- Time do coração: 72 - SÃO RAIMUNDO/RR
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado Timemania sábado (24/01/26): competição 2347
- 26 - 61 - 32 - 35 - 72 - 01 - 19
- Time do coração: 32 - CRUZEIRO/MG
Resultado Timemania quinta (22/01/26): competição 2346
34 - 69 - 43 - 60 - 76 - 50 - 05
Time do coração: 15 - Botafogo/RJ
Resultado Timemania terça (20/01/26): competição 2345
35 - 28 - 19 - 15 - 69 - 71 - 03
Time do coração: 03 - Amazonas/AM
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Lotofácil 3598 de hoje (27/01/26); prêmio é de R$ 1,8 mi
- Resultado da Quina 6938 de hoje (27/01/26); prêmio é de R$ 11,2 milhões
- Resultado do Dia de Sorte 1169 de hoje (27/01/26); prêmio de R$ 400 mil
- Resultado da Mega Sena 2965 de hoje (27/01/26): prêmio é de R$ 92 milhões
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
>> Resultado da Timemania, Concurso 2347, sábado, 27 de janeiro (27/01/26)
>> Resultado da Timemania, Concurso 2346, quinta, 22 de janeiro (22/01/26)
>> Resultado da Timemania, Concurso 2345, terça, 20 de janeiro (20/01/26)