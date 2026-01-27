Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Timemania 2348 de hoje (27/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2348 de hoje (27/01/26); prêmio de R$ 3,8 milhões

Resultado da Timemania, Concurso 2348 é divulgado na noite de hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). Prêmio de R$ 3,8 milhões
Atualizado às Autor Mateus Brisa
Autor
Mateus Brisa Coordenador de distribuição
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado do Concurso Timemania 2348 é divulgado hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). Prêmio de R$ 3,8 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (27/01/26): competição 2348

  • 12 - 55 - 42 - 04 - 21 - 37 - 65
  • Time do coração: 72 - SÃO RAIMUNDO/RR

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado Timemania sábado (24/01/26): competição 2347

  • 26 - 61 - 32 - 35 - 72 - 01 - 19
  • Time do coração: 32 - CRUZEIRO/MG

Resultado Timemania quinta (22/01/26): competição 2346

34 - 69 - 43 - 60 - 76 - 50 - 05
Time do coração: 15 - Botafogo/RJ

Resultado Timemania terça (20/01/26): competição 2345

35 - 28 - 19 - 15 - 69 - 71 - 03
Time do coração: 03 - Amazonas/AM

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

>> Resultado da Timemania, Concurso 2347, sábado, 27 de janeiro (27/01/26)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2346, quinta, 22 de janeiro (22/01/26)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2345, terça, 20 de janeiro (20/01/26)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar