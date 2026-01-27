Timemania 2348 de hoje (27/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Timemania, Concurso 2347 é divulgado na noite de hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). Prêmio de R$ 3,8 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do Concurso Timemania 2348 é divulgado hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). Prêmio de R$ 3,8 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (27/01/26): competição 2348

12 - 55 - 42 - 04 - 21 - 37 - 65

Time do coração: 72 - SÃO RAIMUNDO/RR A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe: