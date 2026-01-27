Mega Sena 2965 de hoje (27/01/26): Confira resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2965 é divulgado nesta terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). O prêmio está em R$ 91 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena, Concurso 2965, é divulgado nesta terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). O prêmio está em R$ 91 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (27/01/26): Concurso 2965 22 - 20 - 35 - 23 - 01 - 57 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado da Mega Sena de sábado (24/01/26): Concurso 2964 30 - 15 - 60 - 17 - 09 - 03 Resultado da Mega Sena de quinta (22/01/26): Concurso 2963 53 - 57 - 20 - 44 - 34 - 06 Resultado da Mega Sena de terça (20/01/26): Concurso 2962 33 - 38 - 53 - 06 - 56 - 29