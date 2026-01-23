Resultado da Quina 6935 de hoje (23/01/26); prêmio é de R$ 8 milhões

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina, Concurso 6935 resultado desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 (23/01/26). O prêmio será de R$ 8 milhões
Atualizado às Autor Isabella Pascoal, Julia Honorato
Isabella Pascoal, Julia Honorato
Resultado da Quina, Concurso 6935, desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 (23/01/26). O prêmio será de R$ 8 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (23/01/26): Concurso 6935

05 - 64 - 33 - 58 - 07

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de quinta (22/01/26): Concurso 6934

25 - 67 - 15 - 40 - 05

Resultado da Quina de quarta (21/01/26): Concurso 6933

69 - 62 - 51 - 64 - 55

Resultado da Quina de terça (20/01/26): Concurso 6932

76 - 28 - 65 - 71 - 33

Resultado da Quina de segunda (19/01/26): Concurso 6931

48 - 77 - 69 - 73 - 79

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

