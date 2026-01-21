Lotomania 2878 de hoje (21/01); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotomania 2878 de hoje (21/01); prêmio de R$ 4,4 milhõesResultado da loteria Lotomania, concurso 2878, hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 (21/01/26). O prêmio é de R$ 4,4 milhões
Resultado da Lotomania, concurso 2878, hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 (21/01/26). O prêmio é de R$ 4,4 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.
Resultado Lotomania hoje (21/01/26): Concurso 2878
14 - 65 - 42 - 79 - 93 - 52 - 49 - 77 - 05 - 01 - 17 - 30 - 41 - 68 - 81 - 95 - 33 - 90 - 84 - 55
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado Lotomania segunda (19/01/26): Concurso 2877
43 - 04 - 18 - 91 - 09 - 42 - 62 - 05 - 85 - 52 - 17 - 24 - 36 - 02 - 86 - 21 - 69 - 99 - 60 - 72
Resultado Lotomania sexta (16/01/26): Concurso 2876
41 - 67 - 02 - 48 - 85 - 51 - 22 - 95 - 36 - 75 - 30 - 69 - 29 - 37 - 89 - 91 - 82 - 55 - 68 - 90
Resultado Lotomania quarta (14/01/26): Concurso 2875
27 - 09 - 71 - 34 - 44 - 69 - 53 - 97 - 75 - 11 - 12 - 67 - 51 - 24 - 81 - 55 - 88 - 32 - 80 - 54
Resultado Lotomania segunda (12/01/26): Concurso 2874
86 - 81 - 11 - 15 - 18 - 66 - 45 - 32 - 50 - 78 - 04 - 36 - 76 - 01 - 43 - 48 - 46 - 44 - 80 - 37
Resultados de outras loterias do dia
- Resultado da Lotofácil 3593 de hoje (21/01/26); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Federal 06035-6 de hoje (21/01/26); veja prêmio
- Resultado da Lotomania 2878 de hoje (21/01); prêmio de R$ 4,5 milhões
- Resultado da Quina 6933 de hoje (21/01/26); prêmio de R$ 2 milhões
- Resultado da Dupla Sena 2915 de hoje (21/01/26); prêmio de R$ 9,7 milhões
- Resultado da +Milionária 322 de hoje (21/01/26); veja prêmio
- Resultado da Super Sete 801 de hoje (21/01/26); prêmio de R$ 1,1 milhão
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
Resultados anteriores da Lotomania
>> Lotomania 2877: resultado de hoje (19/01): prêmio de R$ 3,6 milhõe
>> Lotomania 2875: resultado de hoje (14/01): prêmio de R$ 2,1 milhões
>> Lotomania 2874: resultado de hoje (12/01): prêmio de R$ 1,3 milhões
Saiba o que está por trás das loterias e dos sites de apostas
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no Whatsapp para ficar bem informado