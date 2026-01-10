+Milionária 319 de hoje (10/01/26); Confira resultado e prêmio

+Milionária: resultado de hoje, concurso 319, sábado, 10 de janeiro de 2026 (10/01/26). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 319 concurso +Milionária é divulgado neste sábado, 10 de janeiro de 2026 (10/01/26). O prêmio é de R$ 16,5 milhões. Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (10/01/26): Concurso 319

26 - 30 - 37 - 29 - 18 - 11

Trevos sorteados: 3 - 1 A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube: Resultado +Milionária de quarta (07/01/26): Concurso 318

03 - 23 - 49 - 22 - 38 - 06



Trevos sorteados: 4 - 5 Resultado +Milionária de sábado (03/01/26): Concurso 317

50 - 40 - 23 - 28 - 08 - 49

Trevos sorteados: 01 - 02 Resultado +Milionária de quinta (1º/1/26): Concurso 316

18 - 10 - 11 - 36 - 12 - 48

Trevos sorteados: 4 - 3