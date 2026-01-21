Quina 6933 de hoje (21/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6933 de hoje (21/01/26); prêmio é de R$ 1,9 milhõesQuina, Concurso 6933 resultado desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 (21/01/26). O prêmio será de R$ 1,9 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6933, desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 (21/01/26). O prêmio será de R$ 1,9 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (21/01/26): Concurso 6933
69 - 62 - 51 - 64 - 55
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de terça (20/01/26): Concurso 6932
76 - 28 - 65 - 71 - 33
Resultado da Quina de segunda (19/01/26): Concurso 6931
48 - 77 - 69 - 73 - 79
Resultado da Quina de sexta (16/01/26): Concurso 6929
13 - 14 - 54 - 53 - 08
Resultado da Quina de quinta (15/01/26): Concurso 6928
56 - 33 - 44 - 72 - 66
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6932, terça, 20 de janeiro (20/01/26)
>> Resultado da Quina, Concurso 6931, segunda, 19 de janeiro (19/01/26)
>> Resultado da Quina, Concurso 6929, sexta, 16 de janeiro (16/01/26)