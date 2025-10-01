Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Loteria Federal 6005: veja resultado de hoje (01/10) e o prêmio

Resultado da Loteria Federal 6005 de hoje (01/10); prêmio de R$ 1,3 milhão

Loteria Federal 6005: resultado de hoje, quarta, 1º de outubro de 2025 (01/10/25); prêmio de mais de R$ 1,3 milhão
Mariana Fernandes
Mariana Fernandes Autor
O resultado do concurso da Loteria Federal 6005 foi divulgado hoje, quarta, 1º de outubro de 2025 (01/10/25), com prêmio de mais de R$ 1,3 milhão.

Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Resultado da Loteria Federal de hoje (01/10/25): Concurso 6005

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link.

Resultado da Loteria Federal de hoje (27/09/25): Concurso 6004

1º PRÊMIO 3 - 2 - 9 - 4 - 8 - R$ 1.350.000,00
2º PRÊMIO 3 - 9 - 1 - 5 - 4 - R$ 40.000,00
3º PRÊMIO 5 - 1 - 6 - 2 - 1 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO 6 - 4 - 9 - 5 - 9 - R$ 20.000,00
5º PRÊMIO 3 - 4 - 5 - 1 - 3 - R$ 17.339,00

Resultado da Loteria Federal de quarta (24/09/25): Concurso 6003

1º PRÊMIO: 8 - 3 - 4 - 0 - 1 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 6 - 1 - 0 - 0 - 4 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 2 - 4 - 1 - 7 - 2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 1 - 3 - 9 - 5 - 5 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 0 - 9 - 4 - 1 - 7 - R$ 20.503,00

Resultado da Loteria Federal de sábado (20/09/25): Concurso 6002

1º PRÊMIO: 1 - 4 - 3 - 7 - 0 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 8 - 2 - 9 - 0 - 3 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 8 - 9 - 6 - 9 - 9 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 4 - 0 - 6 - 8 - 3 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 5 - 3 - 2 - 3 - 6 - R$ 20.503,00

Resultado da Loteria Federal quarta (17/09/25): Concurso 6001

1º PRÊMIO - 5-0-3-0-9 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 6-7-1-9-5 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 5-1-1-5-8 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 7-8-1-5-1 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 5-6-7-2-3 - R$ 20.503,00

Resultados das loterias de hoje 

Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo

  1. Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
  2. O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  3. Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
  4. Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.

Recebendo prêmios da Loteria Federal

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.

Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Resultados anteriores da Loteria Federal

