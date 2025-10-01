Loteria Federal 6005: veja resultado de hoje (01/10) e o prêmio

Loteria Federal 6005: resultado de hoje, quarta, 1º de outubro de 2025 (01/10/25); prêmio de mais de R$ 1,3 milhão / Crédito: Reprodução/ YouTube Caixa

O resultado do concurso da Loteria Federal 6005 foi divulgado hoje, quarta, 1º de outubro de 2025 (01/10/25), com prêmio de mais de R$ 1,3 milhão. Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).