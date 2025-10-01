+Milionária 290: veja resultado de hoje (01/10) e valor do prêmio

+Milionária: resultado de hoje, concurso 290, quarta, 1º de outubro de 2025 (01/10/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 290 concurso +Milionária é divulgado hoje, 1º de outubro de 2025 (01/10/25). O prêmio é de R$ 167 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (01/10/25): Concurso 290 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link. Resultado +Milionária de sábado (27/09/25): Concurso 289

Dezenas sorteadas: 12 - 16 - 23 - 29 - 37 - 38 Trevos sorteados: 3 - 5 Resultado +Milionária de quarta (24/09/25): Concurso 288

Dezenas sorteadas: 50 - 42 - 27 - 17 - 33 - 14

Trevos sorteados: 3 - 5 Resultado +Milionária de sábado (20/09/25): Concurso 287 Dezenas sorteadas: 10 - 48 - 18 - 02 - 12 - 09 Trevos sorteados: 3 - 5