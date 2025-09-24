Resultado da Loteria Federal 6003 de hoje (24/09); prêmio de R$ 500 mil

Loteria Federal 6002: resultado de hoje, sábado, 20 de setembro de 2025 (20/09/25); prêmio de mais de R$ 500 mil / Crédito: Reprodução/ YouTube Caixa

O resultado do concurso da Loteria Federal 6003 foi divulgado hoje, quarta, 24 de setembro de 2025 (24/09/25), com prêmio de mais de R$ 500 mil. Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

2º PRÊMIO: X - X - X - X - X - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: X - X - X - X - X - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: X - X - X - X - X - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: X - X - X - X - X - R$ 20.503,00 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:] Resultado da Loteria Federal hoje (20/09/25): Concurso 6002 1º PRÊMIO: 1 - 4 - 3 - 7 - 0 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 8 - 2 - 9 - 0 - 3 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 8 - 9 - 6 - 9 - 9 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 4 - 0 - 6 - 8 - 3 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 5 - 3 - 2 - 3 - 6 - R$ 20.503,00