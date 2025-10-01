Lotofácil 3501: confira resultado de hoje (01/10) e o prêmio

Lotofácil Concurso 3501: resultado divulgado hoje, quarta-feira, 1º de outubro de 2025 (01/10/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil 3501 é divulgado hoje, quarta, 1º de outubro de 2025 (01/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.