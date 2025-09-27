Loteria Federal 6004: resultado de hoje (27/09); veja prêmio

Resultado da Loteria Federal 6004 de hoje (27/09); prêmio de R$ 500 milLoteria Federal 6004: resultado de hoje, sábado, 27 de setembro de 2025 (27/09/25); prêmio de mais de R$ 500 mil
O resultado do concurso da Loteria Federal 6004 será divulgado hoje, sábado, 27 de setembro de 2025 (27/09/25), com prêmio de mais de R$ 500 mil.
Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).
Resultado da Loteria Federal de hoje (27/09/25): Concurso 6004
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTubee você pode conferir no mesmo link em instantes.
Resultado da Loteria Federal de quarta (24/09/25): Concurso 6003
1º PRÊMIO: 8 - 3 - 4 - 0 - 1 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 6 - 1 - 0 - 0 - 4 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 2 - 4 - 1 - 7 - 2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 1 - 3 - 9 - 5 - 5 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 0 - 9 - 4 - 1 - 7 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal de sábado (20/09/25): Concurso 6002
1º PRÊMIO: 1 - 4 - 3 - 7 - 0 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO: 8 - 2 - 9 - 0 - 3 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO: 8 - 9 - 6 - 9 - 9 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO: 4 - 0 - 6 - 8 - 3 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO: 5 - 3 - 2 - 3 - 6 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal quarta (17/09/25): Concurso 6001
1º PRÊMIO - 5-0-3-0-9 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 6-7-1-9-5 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 5-1-1-5-8 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 7-8-1-5-1 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 5-6-7-2-3 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal sábado (13/09/25): Concurso 6000
1º PRÊMIO - 0-4-8-6-0-2 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 0-0-1-9-2-7 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 0-8-2-1-8-7- R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 0-3-4-2-4-6 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 0-6-8-7-4-7 - R$ 20.503,00
Resultados das loterias de hoje
- Resultado da Quina 6838 de hoje (27/09); prêmio de R$ 8 milhões
- Resultado da Lotofácil 3498 de hoje (27/09); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Mega Sena 2920 de hoje (27/09); prêmio de R$ 80 milhões
- Resultado da +Milionária 289 de hoje (27/09); prêmio de R$ 165 milhões
- Resultado do Dia de Sorte 1121 de hoje (27/09); prêmio de R$ 2 milhões
- Resultado da Timemania 2300 de hoje (27/09); prêmio de R$ 29 milhões
Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo
- Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
- O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
- Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.
Recebendo prêmios da Loteria Federal
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.
Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Resultados anteriores da Loteria Federal
>> Resultado da Loteria Federal 6002 de hoje (20/09); prêmio de R$ 500 mil
>> Resultado da Loteria Federal 6001 de hoje (17/09); prêmio de R$ 500 mil
>> Resultado da Loteria Federal 6000 de hoje (13/09); prêmio de R$ 500 mil